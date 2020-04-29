Апелляционный админсуд принял к рассмотрению интересный иск - о том, чтобы разрешить прославлять в Украине нацистских коллаборантов.

Ранее Окружной админсуд Киева запретил Киевсовету чествовать восемь деятелей ОУН и УПА, которые сотрудничали с нацистами. Теперь этот запрет хотят отменить.

Причем делают это адвокаты, связанные с депутатами от "Слуги народа".

"Страна" разбиралась в этой истории и в биографиях спорных исторических личностей.

Кого прославил Киевсовет

В конце февраля Киевсовет утвердил положение о памятных датах 2020 года. Среди них - множество дней рождения разных исторических личностей.

После публикации постановления его раскритиковали - среди персон, чьи юбилеи предлагалось отпраздновать киевлянам, оказались люди, обвиняемые в пособничестве нацистам.

В частности, глава Еврейского комитета Эдуард Долинский называл такие фамилии:

Иван Полтавец-Остряниця - помощник нацистских бонз Альфреда Розенберга и Эриха Коха (130-летие), Василий Левкович – нацистский коллаборант и организатор еврейских погромов (100-летие), Улас Самчук – антисемит, издатель газеты "Волынь" (115-летие).

Также в список попал Василий Сидор – коллаборационист, который был бойцом батальона "Нахтигаль" (110-летие); Юрий Липа – активист ОУН и автор идеи о государственной важности эякуляций украинцев и яйцеклеток украинок (120-летие); Владимир Кубийович – коллаборант и организатор дивизии СС "Галиция" (120-летие); а также Василий Галас и Андрей Мельник, лидер той части ОУН, которая была полностью лояльна гитлеровцам и поддерживала их оккупационный режим в Украине.

Как отменили решение через суд

Однако 12 марта Окружной админсуд Киева остановил действие решения Киевсовета. Иск подала команда юриста Андрея Портнова. В заявлении перечислены восемь персон из списка, принятого столичными депутатами:

Иван Полтавец-Остряница Василий Левкович Улас Самчук Василий Сидор Юрий Липа Владимир Кубийович Василий Галаса Андрей Мельник

В иске Портнова указывалось, что данные лица сотрудничали с нацистами, а также известны своими антисемитскими призывами и высказываниями. Юрист считает, что чествование данных "героев" противоречит закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов".

Истец также привел обращения властей Израиля и Польши, которые перечисляли преступления лиц из "списка 8".

Суд согласился с тем, что решение Киевсовета противоречит закону о декоммунизации (который запрещает и прославление нацистов). И попенял столичным депутатам, что они не сделали исследования, действительно ли указанные личности замешаны в преступлениях нацистского режима.

Суд отметил, что хотя УПА и признана в Украине организацией, которая боролась за освобождение страны, но четких критериев, нужно ли к таким борцам относить всех, кто состоял в УПА - нет. То есть юридически вполне возможно запрещать прославление отдельных лиц, которые подпадают под закон о декоммунизации-денацификации.

В итоге судьи остановили решение Киевсовета - но не полностью, а лишь в отношении восьми спорных персонажей.

"Слуги народа" идут в контратаку

Через две недели сторонники Кубийовича, Мельника и Ко подали апелляцию на решение Окружного админсуда. Этим сторонником оказался адвокат Павел Богомазов - помощник нардепа от "Слуги народа" Лизы Богуцкой.

След правящей фракции здесь не случаен - ведь решение Киевсовета копирует фамилии из более раннего постановления Верховной Рады. 14 января парламент принял постановление "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году", где присутствуют все фамилии, указанные в иске Портнова.

То есть, голосовали за нацистских коллаборантов и "Слуги народа". Более того - были инициаторами постановления.

В их списке - сама Богуцкая, председатель комитета по гумполитике Александр Ткаченко, нардепы Евгения Кравчук, Никита Потураев, Гео Лерос. Соавторами значатся нардепы от "ЕС" Владимир Вятрович, София Федына и "отец томоса" Ростислав Павленко.

В общем, довольно интересная компания из "слуг народа" и "порохоботов".

В пояснительной записке к документу значится, что закладывается основа для увековечивания данных исторических личностей по всей Украине. То есть Киевсовет просто продублировал то, что приняла Рада.

На днях адвокат Богомазов опубликовал решение шестого Апелляционного админсуда - о принятии к рассмотрению дела "о восьми героях".

Кроме того, параллельное заявление подал киевский депутат-свободовец Юрий Сиротюк.

"Есть все основания полагать, что в апелляционном суде удастся развенчать пророссийские псевдоисторические заявления Андрея Портнова и восстановить возможность официально почтить память борцов за независимость Украины", - написала в Facebook компания "Богомазов и партнеры".

По его мнению, заседания начнутся после карантина.

Чем известны фигуранты "списка восьми"?

В целом Эдуард Долинский уже описал кратко, почему есть претензии к восславляемым Радой персоналиям. Разберем из чуть более подробно.

Иван Полтавец-Остряница. Был офицером Русской императорской армии, участвовал в Первой мировой войне. После свержения царя стал "атаманом Украинского вольного казачества". Служил адъютантом у гетмана Скоропадского и был "генеральным писарем украинской державы".

После падения гетмана эмигрировал в Германию, где занимался казацким движением. В своих сочинениях того времени выступал против влияния евреев и демократии на гипотетическое украинское государство. Признавал только национальную диктатуру.

В 1936 году Остряница создает в Германии "Український Народній Козачий Рух" - УНАКОР.

К тому времени он уже давно был знаком с идеологом нацистской партии Альфредом Розенбергом. Но чем-то конкретным эта дружба не закончилась. С 1942 года Остряница - как говорят, отчаявшись "продать" нацистскому руководству идею создания украинского казачьего войска - отошел от дел. Умер в Мюнхене в 1957 году.

Василий Левкович. Член Организации украинских националистов, который в июле 1941 года вступил в ровенскую "Украинскую народную милицию" - организацию ОУН, полностью подконтрольную немцам.

Ее задачей было противодействовать партизанам и остаткам Красной армии на завоеванных немцами территориям. В случае Левковича - в Дубно.

Уже в августе "милицию" немцы переимеровали во вспомогательную полицию. В которую и перешел служить Левкович. Он пробыл в "шуцманшафте" до 1943 года. После чего перешел в УПА, где был известен как "Вороной".

То есть даже чисто формально Левкович почти три года служил полицаем (по некоторой информации - комендантом полиции Дубно). Отметим, что в 1942 году в Дубно нацисты и вспомогательная полиция уничтожили 5 тысяч евреев.

В УПА же известно о бое с советскими партизанами, в ходе которого Левкович был ранен.

В 1946 году, будучи майором УПА, был взят войсками МГБ в одном из схронов Львовской области. Получил 25 лет лагерей и в 1971 году вышел на свободу. До 1992 года работал электриком на шахте в Краснограде. В 1997 году был реабилитирован генпрокуратурой.

После смерти Василия Кука, был самым высокопоставленным из оставшихся в живых командиров УПА. Умер в 2012 году.

Улас Самчук. Оуновец, который ранее жил в Германии и Чехословакии, но с началом наступления немцев в рядах ОУН переместился в Украину.

С 1941 по 1943 год - главный редактор газеты "Волынь", которая издавалась при нацистской оккупации.

Собственно, передовицы этого издания говорят сами за себя.

С этой газетой сотрудничала и поэтесса Олена Телига.

В 1944 году Самчук уехал в Германию, а оттуда эмигрировал в Канаду. Там основал издательство "Слово". Также известен как писатель.

Василий Сидор. В 1941 и 42 годах - участник украинского отряда абвера "Нахтигаль" и командир сотни 201-го шуцманшафт-батальона в ранге поручика. То есть полицай.

В "Нахтигале" начал служить еще в марте - на землях оккупированной нацистами Польши. До 1939 года сидел в польской тюрьме как член ОУН. Освобожден немцами в 1940 году.

На излете войны - командир "УПА-Запад". Погиб в 1949 году в бою с войсками НКВД на территории Ивано-Франковской области.

Интересно, что летом 1943 году Сидор возглавил волынский штаб УПА - то есть в самый разгар Волынской резни.

Юрий Липа. ОУНовец, который при нацистах жил в Варшаве и вел легальную научную работу по перспективам будущего украинского государства. Издал там более 40 работ, которые немцев, видимо, устраивали. Ездил с "научными командировками" по территории оккупированной УССР.

Отметим, что научный интерес Юрия Липы был специфическим. Он был одержим расовой теорией и государством, построенном на принципе рода. Приведем несколько цитат:

"Украинка имеет большую индивидуальность чем женщины других, прежде всего соседних народов" ("Украинская женщина")

"Представим себе, что 300 яйцеклеток каждой Украинки и 1500 эякуляций каждого Украинца – это такое же сокровище для державы, как энергетические запасы, залежи железа, угля и нефти" ("Украинская раса")

"Село - источник чистой крови" ("Украинская раса")

"При этом порядке жизни ("родовом государстве" - Ред.) будут существовать половые и евгенические консультации, половые суды и трибуналы" ("Украинская раса").

"Еврейские погонщики поступают с народами Советов, как со своим конем поступает сельский жид: гонит без конца кнутом, пока конь в конце не получает своеобразного зашарпанного ритма" ("Украинская раса").

В 1943 году польские партизаны из "Армии Крайовой" заявили, что если Липа не уедет из Варшавы, то его ждет смерть. В итоге "ученый" уезжает на Галичину, где входит в УПА. Расстрелян после задержания НКВД.

Владимир Кубийович. До войны - доцент-историк Ягеллонского университета в Польше. Но был лишен кафедры из-за прений с польскими коллегами по украинскому вопросу.

После немецкой оккупации Польши стал главой "Украинского центрального комитета", который курировал украинские организации на территории генерал-губернаторства - так немцы называли Польшу.

Финансировался УЦК из бюджета оккупационных властей. В 1941 году его деятельность расширилась и на Галичину, которая вошла в генерал-губернаторство. В апреле 1943 года Кубийович активно лоббировал создание дивизии СС "Галичина" и лично "пробил", чтобы в нее набирали украинцев не только со Львовщины, но и с территории Польши.

Известно фото Кубийовича, где он вскидывает руку в нацистском приветствии - проще говоря "зигует".

Также он часто появляется среди нацистских бонз.

В 1944 году эмигрировал во Францию, где потом и умер.

Андрей Мельник. Лидер ОУН (м) - части Организации украинских националистов, которая была полностью лояльной к гитлеровцам. Еще до нападения на Советский Союз контактировал с начальником военной разведки Германии адмиралом Канарисом на предмет создания украинской диверсионной группы для заброски на территорию СССР.

В немецких документах проходил как "Консул 1".

"Мною лично было дано указание руководителям украинских националистов, германским агентам Мельнику (кличка "Консул-1") и Бандере организовать сразу же после нападения Германии на Советский Союз провокационные выступления на Украине с целью подрыва ближайшего тыла советских войск, а также для того, чтобы убедить международное общественное мнение в происходящем якобы разложении советского тыла", - говорится в показания полковника абвера Эрвина Штольце, приобщенных к материалам Нюрнбергского трибунала.

Соратники Мельника планировали установить на территории Украины "тоталитарное, авторитарное, корпоративное государство".

В 1944 году его ненадолго поместили в бокс для политических лагеря Заксенхаузен, где сидел и Бандера, но достаточно быстро освобождают. В том же году он выезжает из Германии в эмиграцию. Умер в Люксембурге.