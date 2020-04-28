Сингапурские ученые прогнозируют, что пандемия инфекции Covid-19 в Украине может закончиться до 8 июня.

Об этом сообщает группа ученых из Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab

Ученые опубликовали прогноз для 87 стран, в том числе Украины. Согласно ему, резкое снижение заболеваемости в стране ожидается 19 мая. Эти прогнозы основываются на данных по новым выявленным случаям коронавируса.

Созданная SIR-модели учитывает данные об инфицированных, выздоровевших в определенные моменты времени, а также интенсивность контактов между людьми. Графики постоянно обновляются.

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