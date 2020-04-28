Турецкие войска перешли в наступление в Сирии и атаковали позиции боевиков в районе шоссе M4 около селения Найраб в провинции Идлиб. Зафиксировано несколько авиаударов по опорным пунктам группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ранее эта группа была союзной Турции и при ее поддержке воевала с армией президента Сирии Башара Асада).

Об этом пишут "Известия", ссылаясь на источники.

По данным собеседника издания, интенсивность боев в Идлибе резко возросла после того, как турецкие военные после соглашения с Россией о деэскалации конфликта в регионе попытались в очередной раз разблокировать трассу M4, частично перекрытую местными жителями.

Источник сообщил, что во время попытки разгона гражданских лиц на баррикадах появились хорошо вооруженные боевики, которые открыли огонь по турецкой бронетехнике. Солдаты сперва применили слезоточивый газ, а потом начали стрелять на поражение. По данным неназванных медиков, убиты пять человек, множество ранены.

В Минобороны и МИД России эти сведения не комментировали. 28 апреля в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии проинформировали о проведении шестого совместного российско-турецкого патрулирования на шоссе M4, но о каких-либо инцидентах в этом сообщении не говорится.

Напомним, Турция и Россия во время переговоров по Идлибу в Анкаре подписали подготовленный документ о совместном патрулировании трассы М-4 с 15 марта.

Также мы сообщали, что Эрдоган пригрозил Сирии еще более мощным ударом, если она будет нарушать перемирие.