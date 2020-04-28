В Киеве суд оштрафовал за нарушение карантина мужчину, который 6 апреля принимал участие в акции протеста в Гидропарке. Теперь он должен заплатить 17 тысяч гривен.

Об этом в Facebook сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

По данным правоохранителей, мужчина 6 апреля участвовал в акции протеста против карантинных ограничений, которая проходила в столичном Гидропарке. 41-летний киевлянин был без маски, поэтому полицейские составили на него протокол по статье 44-3 Кодекса Украины об административных нарушениях.

Во вторник, 28 апреля, Днепровский райсуд Киева признал мужчину виновным в нарушении карантина и оштрафовал его на 17 тысяч гривен.

Отметим, что оштрафованный не является пловцом из Гидропарка Валентином Бурьяновым, который 6 апреля также выступал против ужесточения карантина и попытался доплыть до спортплощадки по Днепру.

Напомним, прокуратура направила в суд дело против качка, напавшего на журналистов канала Zik в Гидропарке.

Также "Страна" писала о том, как не платить штраф за карантин.