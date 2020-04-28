Очередной случай массового заболевания коронавирусов произошел в общежитии поселка Петропавловская Борщаговка под Киевом. В общежитии, которое принадлежит Киевскому международному университету, изолированы 152 человека, из которых 12 - персонал.

Об этом во вторник, 28 апреля, рассказал корреспондент "Страны".

Что происходит в общежитии под Киевом, где зафиксирован новый очаг коронавируса. Фото: Страна

Сообщается, что коронавирус на данный момент был подтвержден у шести человек в общежитии. Возле здания дежурят сотрудники патрульной полиции. Комментировать ситуацию они отказались, сославшись на пресс пресс-служба ведомства. Возле общежития обстановка спокойная, на его территорию вход закрыт.

Что происходит в общежитии под Киевом, где зафиксирован новый очаг коронавируса. Фото: Страна

При этом не на камеру правоохранители рассказали, что инфицированные были переселены на последние этажи здания. "Сейчас занимаются доставкой еды. Еще проведут дезинфекцию помещений", - рассказал один из полицейских.

Что происходит в общежитии под Киевом, где зафиксирован новый очаг коронавируса. Фото: Страна

Комментарий "Стране" хотел дать один из иностранцев, который живет на 12 этаже общежития, однако за информацию о происходящем он просил $250. О чем хотел поведать человек, застрявший в очаге коронавируса, узнать не удалось.

Напомним, что коронавирус в общежитии обнаружили совершенно случайно. В ночь на пятницу 22-летнему парню стало плохо и он потерял сознание. Никаких симптомов коронавируса у него раньше не было. Однако в больнице ему сделали ПЦР-тест, который дал положительный результат.

Ранее мы писали, что Covid-19 был обнаружен в общежитиях, расположенных в селе Петропавловское Бориспольского района и в поселке Гостомель под Киевом.