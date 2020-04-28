Заработная плата членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) за март составила от 166,5 до 269 тыс. гривен, в то время, как расходы, предусмотренные аппарату ЦИКа сокращены на 73,7 млн гривен до 760 млн гривен. Так, глава ЦИКа Олег Диденко получил в полтора раза больше надбавок, чем зарплаты.

Об этом сообщают "Украинские новости".

"Размер начисленной заработной платы за март 2020 года председателя Комиссии Олега Диденко составляет 209 384 гривны", - говорится в сообщении.

Эту сумму составили по 48 тысяч гривен должностного оклада, надбавки за интенсивность труда и премии, 42 тысячи персональной надбавки, 11,5 тысяч надбавки за выслугу лет и 12 тысяч гривен доплаты за работу в выходные дни.

В то же время среди руководства Центризбиркома у Диденко в марте была самая низкая зарплата.

Заместителям председателя ЦИКа Сергею Дубовику и Виталию Плукарю было начислено 269 041 и 258 314 гривен соответственно, а секретарю комиссии Елене Гатауллиной 240 721 гривну.

В марте зарплата остальных 13 членов Центризбиркома составила от 166 521 гривны до 244 107 гривен. В среднем каждому из 17 членов ЦИКа за март было начислено по 220 тысяч гривен зарплаты.

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