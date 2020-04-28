Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук совместно с межфракционным объединением "За ФОПов" обратилась в премьеру Денису Шмыгалю с предложением разрешить работу летних площадок в заведениях общественного питания в условиях карантина.

Об этом Кравчук сообщила во вторник, 28 апреля, на своей странице в Facebook.

"Карантинные ограничения, конечно, не беспочвенны, но стоит учитывать, что значительная часть владельцев ресторанного бизнеса продолжает выплачивать зарплаты своим работникам и нести большое количество сопутствующих расходов. В том числе это касается уплаты взносов за размещение открытых летних и сезонных террас. Чтобы действительно помочь ресторанному бизнесу, помимо уже существующих мер поддержки, мы можем дать им возможность спасти себя экономически", - написала она.

По ее словам, в большинстве украинских городов есть системные заведения с просторными летними площадками, на которых можно безопасно сидеть, соблюдая следующие условия:

ограничение количества посетителей из расчета 1 посетитель на 5 м2 площадки;

постоянный контроль температуры персонала и посетителей заведения;

размещение столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга;

за одним столом может размещаться не более 3 человек;

использование при обслуживании посетителей исключительно одноразовой посуды;

дезинфекция предметов, с которыми контактировал каждый посетитель.

"Карантин у большинства из нас вызывает только одно желание: вернуть все, как было. К сожалению, во многих случаях это может быть сложно или и вовсе невозможно. И я имею в виду, в частности, наши любимые заведения: рестораны, кафе, уютные кафе. Мы так же заинтересованы в том, чтобы они выжили, как и их владельцы", - отмечает зампред фракции.

Кроме того, Кравчук прокомментировала недавний скандал с рестораном "Велюр" нардепа Николая Тищенко, который якобы работал во время карантина. По ее словам, сама она в нем не была, но если это действительно так, то заведение должно заплатить штраф.

"Не была в этом заведении ни в карантин, ни тем более во время ограничений. Мой коллега Николай Тищенко утверждает, что ресторан не работал для посетителей. И даже не мог с точки зрения здравого смысла. Ведь выводить на работу людей и закупать продукты ради одного заказа в день - это убыточно, а значит - бессмысленно. И использовался скорее как место для встреч. Если это не так – администрация ресторана должна уплатить штраф", - написала Карвчук, отметив, что эта история как раз подтверждает, что ограничения необходимо ослабить и "дать бизнесу дышать".

Напомним, ранее стало известно, что расположенный в центре Киева ресторан "Велюр" народного депутата Николая Тищенко во время карантина принимал нардепов, бизнес-партнера Коломойского, менеджера "Метинвеста", заместителя главы Офиса Президента и других гостей.

По словам самого Тищенко, в его заведении иногда проходят личные встречи, однако "Велюр" закрыт для обычных посетителей.