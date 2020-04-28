На внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится 30 апреля, депутаты рассмторят около 20 законопроектов, 10 из которых - ратификации международных соглашений.

Об этом во вторник, 26 апреля, рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает "РБК-Украина".

"Заседание планируется в четверг в 13:00. Пункты повестки дня формировались из разных предложений от разных фракций. Поэтому там есть законопроекты, которые оппозиция зарегистрировала и настаивала на их включении. В оригинальном варианте около 20 законопроектов", - заявила Кравчук.

По ее словам, в четверг депутаты запустят спецпроцедуру для рассмотрения "антиколомойского закона". Также нардепы могут внести изменения в избирательное законодательство.

"Около 10 проектов - это ратификации международных соглашений, которые нужно просто запустить. Есть законопроект №2769 об уменьшении залога на участие в местных выборах в 9 раз. Это изменения в избирательный кодекс", - добавила депутат.

Напомним, что 30 апреля депутаты возможно рассмотрят кандидатуру Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по вопросам реформ.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону принять "антиколомойский закон".