Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой смягчить режим карантина в регионе в связи с низким уровнем показателей заболеваемости Covid-19 (на утро 28 апреля на территории Луганской области выявили 32 случая коронавируса).

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Уточняется, что обращение Денису Шмыгалю губернатор Луганской области направил совместно с нардепом-мажоритарщиком Алексеем Кузнецовым (фракция "Слуги народа"). В письме к главе правительства они утверждают, что в результате плодотворной работы органов власти Луганская область успешно противодействует распространению коронавирусной болезни.

"Поэтому Сергей Гайдай предложил на рассмотрение премьер-министра Украины вопрос о предоставлении права областным государственным администрациям принимать решение о поэтапном смягчении режима карантина. Это должно касаться работы рынков, предприятий торговли непродовольственными товарами и бытового обслуживания клиентов, междугородного внутриобластного пассажирского сообщения с жестким соблюдением требований ВОЗ и Минздрава Украины", - сообщает пресс-служба Луганской ОГА

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса 28 апреля.