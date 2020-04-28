После скандала с принадлежащим Николаю Тищенко рестораном "Велюр", который во время карантина принимал нардепов и других высоких гостей, "Страна" выяснила, что об этом думают во фракции "Слуга народа" и будут ли приняты какие-то меры против народного депутата Тищенко.

Александр Качура, депутат фракции "Слуга народа":

Александр Качура. Фото: liga.net

"Начал смотреть видео, потому что материал спровоцировал резонанс в обществе. Николай должен непосредственно сам дать ответ на этот вопрос. На заседании фракции, которое возможно состоится в четверг перед заседанием Рады, это будет первый вопрос, чтобы Николай объяснил, что происходит. Если это просто помещение и ресторан не работает, а является помещением для встреч, то я бы мог это понять, но, если работает ресторан, то это недопустимо и ни в какие рамки… Повторюсь, если действительно он работал, то должна быть правовая оценка. У нас нет равных и более равных. Для нас это принципиальный вопрос, это репутация всей партии и никто не вправе ее портить, поэтому наказание должно быть жестче, чем для остальных, но нужно реально разобраться работал или нет, так как по моей информации, по Николаю действительно есть информационный заказ, поэтому для начала нужно разобраться".

Роман Каптелов, депутат фракции "Слуга народа":

Роман Коптелов. Фото: mk.vkadri.com

"У нас огромная фракция, где много людей и никто не похож на кого-то, поэтому у нас есть такой обычай: мы собираемся на заседании фракции и все выясняем. Такого не может быть, когда есть карантин для всех, а есть не карантин для других людей. Перед законом все равны, поэтому, если ресторан работал, то есть штрафы, за которые сам Николай тоже голосовал. Я, народный депутат, работаю в зале и на округе, я не должен знать, какой ресторан и где работает, вообще не знаю, какие рестораны у господина Тищенко, мне это неинтересно. У нас есть чат, в нем есть реакция на то, что случилось, уверен, что руководство фракции поднимет этот вопрос и будет принято какое-то решение, а, если действительно нарушен закон, то пусть будет наказан нормами, которые прописаны в законодательстве. Каждый человек влияет на рейтинг партии, но это базируется не только в медиа, это базируется на общение депутата в округе, потому что мажоритарка – это отношение людей к округу и депутату".

Ирина Верещук, депутат фракции "Слуга народа":

Ирина Верещук. Фото: ua-rating.com

"Если заседание фракции действительно состоится, то я бы хотела услышать прямую речь Тищенко. Кому, как не ему знать, что правила карантина действительно нужно соблюдать, хотя бы часть, которую можно соблюдать. Я посещала прямые эфиры телеканалов, но это часть моей политической работы, а, если для некоторых депутатов, в том числе и Слуг народа, частью политической работы являются встречи в ресторанах, то пусть объяснит, в чем суть таких ивентов. Мы понимаем, что есть определенные рамки, которые должны быть понятными для всех. Если мы хотим, чтобы общество выполняло условия карантина, то мы должны показывать это своим примером. Информационный заказ? Хорошо, а он не знал, что против него могут быть информационные заказы? Против каждого из нас готовят эти заказы. Только кто-то в рамках правил, а кто-то будет таким образом сейчас объяснять. Я верю, что это информационный заказ, только как это оправдывает поведение. Николай мажоритарщик, но пока непонятно, как эта ситуация будет влиять на отношения с округом, потому что люди на карантине, они хотят быстрее выйти с него, пойти работать, зарабатывать на хлеб, несмотря в руки государственному бюджету. Мало кто из нас может поверить, что люди не хотят работать и ждут 1000 гривен от государства. Люди хотят зарабатывать, а когда они видят, как другие встречаются, работают и это не единичный случай.

Я вчера узнала, что рядом с Лаврой играли свадьбу. У нас карантин сопровождается тем, что люди чувствуют несправедливость. В обществе вопросы, почему "Эпицентру" можно, а маленькому магазину стройматериалов нет? Почему "МакДональдс" можно, а маленькой кофейне, которая тоже будет соблюдать все нормы, нет? Все равно слышим о подпольных действиях. Тягучее ощущение несправедливости - хуже всего, это даже не потеря рейтинга".

Евгения Кравчук, депутат фракции "Слуга народа":

Евгения Кравчук. Фото: liga.net

"Позиции фракции пока нет. Могу сказать только свое личное мнение. До карантина, и тем более, во время карантина, я не посещала ресторан "Велюр", поэтому не могу сказать работал он или нет. Николай Тищенко у себя в социальных сетях утверждает, что ресторан не работал, а там были только встречи. Если ресторан работал, как ресторан, то администрация должна оплатить штраф, а если нет, то не знаю, какие правила они нарушали. Как по мне, можно было бы найти и другое место для встречи. Это свидетельствует о том, что карантинные меры для бизнеса нужно ослабить. Сегодня мы с народными депутатами обратились, подписали письмо на имя премьера, чтобы разрешили работу летних площадок ресторанов с определенными критериями безопасности. Если заседание фракции состоится, то не исключаю, что мы это обсудим, у нас можно поставить любой вопрос на обсуждение фракции, но пока заседание не запланировано до четверга. Возможно, оно и будет, я не исключаю. Фракцией мы это действительно не обсуждали. Если будет заседание фракции, тогда будет позиция фракции. Мы же не можем ее сделать без какого-то общего мнения".

Напомним, во время коронавирусного карантина журналисты задокументировали работу расположенного в центре Киева ресторана "Велюр", который принадлежит народному депутату Николая Тищенко.

На видео попало, как в ресторан поочередно заходят люди. Среди них удалось узнать нардепа Антона Яценко, бизнес-партнера Игоря Коломойского и помощника народного депутата правящей партии Павла Куфтырева, ныне депутата, а ранее сценариста "Квартала 95" Александра Кабанова, менеджера "Метинвеста" Виталия Киселя, первого заместителя главы ОП и бывшего продюсера "Квартала 95" Сергея Трофимова, а также депутата Игоря Негулевского.

После публикации скандального видео Николай Тищенко в соцсети признал, что в его заведении иногда проходят личные встречи, однако "Велюр" закрыт для обычных посетителей. Но сам Тищенко встречается в ресторане со своими помощниками, чтобы разработать план обустройства города Киева.

Подробно о скандале можно прочитать здесь.