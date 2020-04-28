Генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин, который в январе задекларировал почти полмиллиона гривен зарплаты, в апреле задекларировал 596,5 тысяч гривен зарплаты.

Об этом со ссылкой на данные деклараций Павла Рябинкина сообщают "Українські Новини".

В частности, седьмого апреля он получил 311 200 гривен зарплаты по основному месту работы - аэропорт "Борисполь". Также 22 апреля Рябикин задекларировал получение еще 285 267 гривен зарплаты на том же предприятии.

Ранее мы писали, что простаивающий из-за карантина аэропорт "Борисполь" теряет 380 млн грн в месяц из-за карантина, денег хватит где-то на месяц.

Также мы сообщали, что экс-нардеп Лещенко за неполных 4 месяца получил от "Укрзализныци" уже более миллиона гривен.