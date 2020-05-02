Сегодня, 2 мая, ежегодно отмечается день памяти Матроны Московской. "Страна" рассказывает биографию одной из самых любимых в народе святых, публикует сильные молитвы к ней и рассказывает, что у нее принято просить, а что - нет.

Биография Матроны Московской

Матрена Дмитриевна Никонова родилась в 1881 году в деревне Тульской губернии. От рождения она была слепой. Мать с отцом хотели отдать ее в приют, но женщине приснился сон о незрячей белой птице удивительной красоты. Из-за этого родители поменяли решение и оставили девочку.

Талант лечения и предсказания у Матронушки проявился в очень раннем возрасте, когда ей было семь-восемь лет. Именно спасением людей маленький ребенок уделят большую часть своего времени. Но к 18 годам на нее снизошла другая хворь - отнялись ноги.

Вскоре Матрона перебралась в Москву, где она, все так же будучи слепой и лежачей, помогала людям. Одна из ее отличительных черт - больным людям она непременно советовала лечиться, рекомендовала не пренебрегать медициной.

Свою смерть Матрона предсказала за три дня до кончины, которая произошла ровно 68 лет назад, 2 мая 1952 года. Похоронена на Даниловском кладбище в Москве по ее же просьбе - чтобы "слышать службу" (там находился один из немногих действующих храмов российской столицы).

Ее могила, опубликованная на фото ниже, является местом паломничества.

В августе 1999 года Матрену канонизировали в лике местночтимых святых, а в октябре прошла общецерковная канонизация.

Что просят у Матроны Московской

Незадолго до канонизации мощи Матроны Московской были эксгумированы. Сейчас они находятся в храме на территории Покровского монастыря в Москве. Они помещены в специальную гробницу (раку) - на фото ниже.

Туда сходятся тысячи паломников. Они приносят Матронушке цветы, целуют раку и просят о самом заветном.

Многочисленные букеты, принесенные святой, служители храма в виде лепестков потом раздают прихожанам. Считается, что они становятся тоже целебными - их можно добавлять в чай или хранить дома.

В это же время священнослужители уверены: просить о помощи у Матроны необязательно на ее могиле или в храме в Москве, это можно делать находясь где угодно, в том числе возле ее образа дома.

Незадолго до смерти Матронушка сказала: "Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам".

Чаще всего у Матроны Московской просят:

о создании семьи, знакомстве с любимым человеком,

о зачатии и благополучном рождении ребенка (в особенности просят именно те, кто не может забеременеть),

о сохранении брака, чтобы уберегла от ссор или измен,

о здоровье - своем и своих близких,

о родственниках, которые неизлечимо больны,

о помощи в работе.

Верующие говорят, что если обратиться к Матроне искренне, от всей души, то она слышит и действительно помогает.

В это же время у Матроны нельзя просить:

о счастье для себя в ущерб другим (например, чтобы к вам ушел муж из своей семьи),

чтобы она отомстила за вас,

не разрешается просить о том, что человек в состоянии изменить сам (помочь бросить курить, похудеть, отказаться от других вредных привычек),

недопустимо обманывать святую, выдавая желаемое за действительное и о чем-то умалчивать.

Самые сильные молитвы к Матроне Московской публикуем ниже: