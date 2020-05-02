Сегодня, 2 мая, ежегодно отмечается день памяти Матроны Московской. "Страна" рассказывает биографию одной из самых любимых в народе святых, публикует сильные молитвы к ней и рассказывает, что у нее принято просить, а что - нет.
Биография Матроны Московской
Матрена Дмитриевна Никонова родилась в 1881 году в деревне Тульской губернии. От рождения она была слепой. Мать с отцом хотели отдать ее в приют, но женщине приснился сон о незрячей белой птице удивительной красоты. Из-за этого родители поменяли решение и оставили девочку.
Талант лечения и предсказания у Матронушки проявился в очень раннем возрасте, когда ей было семь-восемь лет. Именно спасением людей маленький ребенок уделят большую часть своего времени. Но к 18 годам на нее снизошла другая хворь - отнялись ноги.
Вскоре Матрона перебралась в Москву, где она, все так же будучи слепой и лежачей, помогала людям. Одна из ее отличительных черт - больным людям она непременно советовала лечиться, рекомендовала не пренебрегать медициной.
Свою смерть Матрона предсказала за три дня до кончины, которая произошла ровно 68 лет назад, 2 мая 1952 года. Похоронена на Даниловском кладбище в Москве по ее же просьбе - чтобы "слышать службу" (там находился один из немногих действующих храмов российской столицы).
Ее могила, опубликованная на фото ниже, является местом паломничества.
В августе 1999 года Матрену канонизировали в лике местночтимых святых, а в октябре прошла общецерковная канонизация.
Что просят у Матроны Московской
Незадолго до канонизации мощи Матроны Московской были эксгумированы. Сейчас они находятся в храме на территории Покровского монастыря в Москве. Они помещены в специальную гробницу (раку) - на фото ниже.
Туда сходятся тысячи паломников. Они приносят Матронушке цветы, целуют раку и просят о самом заветном.
Многочисленные букеты, принесенные святой, служители храма в виде лепестков потом раздают прихожанам. Считается, что они становятся тоже целебными - их можно добавлять в чай или хранить дома.
В это же время священнослужители уверены: просить о помощи у Матроны необязательно на ее могиле или в храме в Москве, это можно делать находясь где угодно, в том числе возле ее образа дома.
Незадолго до смерти Матронушка сказала: "Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам".
Чаще всего у Матроны Московской просят:
- о создании семьи, знакомстве с любимым человеком,
- о зачатии и благополучном рождении ребенка (в особенности просят именно те, кто не может забеременеть),
- о сохранении брака, чтобы уберегла от ссор или измен,
- о здоровье - своем и своих близких,
- о родственниках, которые неизлечимо больны,
- о помощи в работе.
Верующие говорят, что если обратиться к Матроне искренне, от всей души, то она слышит и действительно помогает.
В это же время у Матроны нельзя просить:
- о счастье для себя в ущерб другим (например, чтобы к вам ушел муж из своей семьи),
- чтобы она отомстила за вас,
- не разрешается просить о том, что человек в состоянии изменить сам (помочь бросить курить, похудеть, отказаться от других вредных привычек),
- недопустимо обманывать святую, выдавая желаемое за действительное и о чем-то умалчивать.
Самые сильные молитвы к Матроне Московской публикуем ниже: