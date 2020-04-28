Сегодня в ходе селекторного совещания с руководителями обладминистрации премьер-министр Денис Шмыгаль и заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов озвучили планы по выходу из карантина.

Об этом сообщили источники в Кабмине, передает Телеграм-канал "Политика Страны".

Так, были озвучены четыре позиции:

Завтра Кабмин примет решение разрешить работу 282 рынков с 1 мая при соблюдении санитарных норм. Больше послаблений до 11 мая вводится не будет. Власть настроена начинать снимать ограничения с 12 мая. По словам Трофимова, все будет зависеть от ситуации в начале мая. Он отметил, что ученые предоставили графики, по которым видно, что пик эпидемии в нашей стране придется на первые числа мая. И если после этого, как и прогнозируется, начнется спад, то тогда можно будет снимать ограничения. А если нет, то нет. В среду, 6 мая, Кабмин собирается утвердить план выхода из карантин. Но дата его запуска будет решаться отдельно.

Напомним, 24 апреля Кабмин опубликовал пять главных шагов по выходу из карантина. План состоит из пяти этапов, каждый из которых имеет условие его наступления. Подробнее о них можно прочитать в нашем материале.

Также вчера Денис Шмыгаль допустил, что второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина в Украине могут начаться одновременно.