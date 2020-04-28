Украинцы больше доверяют главному санитарному врачу и заместителю министра здравоохранения Виктору Ляшко, чем действующему главе Минздрава Максиму Степанову и его предшественникам, в том числе - Ульяне Супрун.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, социологи 24-25 апреля опросили 1200 украинцев старше 18 лет, проживающих в разных регионах страны, кроме неподконтрольных частей Донбасса и Крыма.

Оказалось, что главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко доверяют 41%, не доверяют 31% респондентов (19% не знают такого). Действующему главе Минздрава Максиму Степанову доверяют 25%, не доверяют - 26% опрошенных (38% не знают такого).

А вот экс-руководителю ведомства Ульяне Супрун доверяют 19%, не доверяют - 63% опрошенных (не знают - 13%); Илье Емцу доверяют 16%, не доверяют - 33% респондентов (не знают - 41%); Зоряне Скалецкой доверяют 13%, не доверяют - 39% украинцев (не знают такой - 41%).

Любопытно, что в восточных регионах доверие к чиновникам из медицинской сферы ниже, а на западе - выше.

Также, по данным социологов, 9% опрошенных отметили, что за последние два года качество государственных медицинских услуг в Украине скорее ухудшилась, 33% полагают, что оно осталось на таком же уровне, 12% - что улучшилось.

За последние 6 месяцев 43% респондентов не увидели изменений в качестве медуслуг, 33% считают, что оно скорее ухудшилось, 11% - скорее улучшилось.

Инфографика: социологическая группа "Рейтинг"

Напомним, оказалось, что, по данным опроса, к концу апреля все больше украинцев вопреки карантину выходят из дома по несколько раз в день.