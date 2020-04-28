Президент Зеленский поручил Минздраву заниматься поставку в Украину средств и оборудования для борьбы с активным распространением коронавируса.

Об этом во вторник, 28 апреля, информирует пресс-служба Офиса Президента.

"Вы должны обеспечить поставки масок, респираторов, защитных костюмов, аппаратов искусственной вентиляции легких и всего необходимого так, чтобы больницы, пациенты и здоровые люди имели достаточно всего, и могли выздороветь и защититься от COVID-19", - обратился президент Украины Владимир Зеленский к министру здравоохранения Максиму Степанову.

В свою очередь глава Минздрава отметил, что его ведомство уже закупило более 70 тыс. костюмов биозащиты на средства из резервного фонда. В будущем министерство будет использовать средства из того фонда, который был специально создан для борьбы с Covid-19.

Офис Президента также поделился заявлением секретаря Координационного совета по противодействию коронавирусу по поводу прибытия в Украину следующего самолета с медпомощью.

"В ближайшее время прилетает самолет, логистикой которого последний раз занимается Офис президента. Там будут 400 тыс. защитных масок, защитные средства для глаз. В дальнейшем привозом всего, что нужно, будет заниматься Минздрав", - отметил Тимошенко.

Напомним, что по состоянию на утро вторника, 28 апреля, в Украине зафиксировано уже 9 410 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Новых случаев за сутки - 401.

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