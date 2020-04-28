Более трехсот тысяч гривен получил член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко в качестве вознаграждения за свою работу в апреле. Информация об этом содержится в его электронной декларации, опубликованной на сайте Единого госреестра деклараций.

В частности, Сергей Лещенко задекларировал 332 062 грн вознаграждения за работу в качестве члена набсовета. Источником поступления средств указан работодатель - "Укрзализныця". Таким образом его апрельский заработок держится на уровне предыдущего месяца, когда экс-нардеп задекларировал треть миллиона гривен гонорара от "Укрзализныци". Отметим, что такую же сумму Лещенко получил и в феврале.

Напомним, в январе экс-нардеп Сергей Лещенко стал главой комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции, который создал наблюдательный совет "Укрзализныци". В этой должности он должен обучать руководство и работников этическому поведению и борьба с коррупцией. Первая "зарплата" Лещенко на новом посту составила 136 тысяч гривен. Таким образом за неполных 4 месяца его он получил один миллион 132 тысячи гривен.