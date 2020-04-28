Четкое представление о последствиях пандемии Covid-19 только начинает формироваться в научной и политической среде, но эксперты уже точно уверены, что человеческие издержки могут быть необычайно серьезными.

Так, в частности, исследование проведенное Фондом ООН по проблемам народонаселения (UNFPA) показывает, что экономические и физические проблемы, вызванные этой болезнью, могут иметь серьезные последствия для прав и здоровья женщин и девочек.

Эксперты пришли к выводу, что 47 миллионов женщин из 114 стран с низким и средним уровнем доходов останутся без доступа к современным контрацептивам, если коронавирусный кризис продлится хотя бы еще 6 месяцев. Это, в свою очередь, может привести к 7 миллионам незапланированных беременностей.

Если же хаос, вызванный карантином, продлится еще год, то можно говорить о цифре в 15 миллионов незапланированных беременностей.

К тому же, согласно отчету UNFPA, карантин, который продлится до 6 месяцев, может стать причиной 31 миллиона случаев гендерного насилия.

Также пандемия отложила программы, которые должны бороться с ритуалами женского обрезания и детскими браками. Поэтому в течение следующих 10 лет количество детских браков может увеличиться на 1,3 миллиона случаев.

"Эти новые данные показывают, что Covid-19 может иметь катастрофическое воздействие на девушек и женщин во всем мире", - заявила исполнительный директор UNFPA Наталья Канем.

Эксперты видят две вероятности, как пандемия может способствовать росту гендерного насилия.

Первая - это свертывание программ, которые предоставляли услуги и поддержку жертвам насилия.



Вторая - тот факт, что женщины в условиях карантина буквально заточены в ограниченном пространстве со своими обидчиками, а многие безопасные места, которыми ранее могли воспользоваться женщины, пока закрыты.

"Я лично видела случаи насилия. Например, когда мужчина избил женщину в течение комендантского часа, так как он потерял работу, а женщина якобы не может контролировать сама их 9 детей. Другая женщина рассказала мне, как ежедневно переживает сексуальное насилие от своего мужа, который так же потерял работу. Я видела, как женщин бьют на глазах у их детей", - рассказала директор женского проекта развития Исламской благотворительной организации Гадир Мохаммед Ибрагим Кара Булад.

Как показывает мировой опыт, незапланированные и подростковые беременности - это частые последствия эпидемий и карантина.

Например, количество беременностей среди несовершеннолетних девушек резко выросло в Западной Африке, когда школы закрыли на карантин из лихорадки Эбола.

"Когда школы закрыты, у подростков больше свободного времени и риски сексуального растления возрастают. Также учащаются случаи изнасилования", - рассказала административная работница из Сьерра-Леоне Кейсли Колеман.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным на 28 апреля в Киеве отмечена резкая вспышка заболевших коронавирусом. Среди 78 заболевших - трое медиков и семимесячный ребенок.