Новых кандидатов в Нацсовет по вопросам телерадиовещания Верховная Рада будет назначать после снятия карантинных ограничений.

Об этом "Стране" сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, на данный момент вопрос назначения новых кандидатов в Нацсовет еще даже не рассматривался профильным комитетом - по вопросам гуманитарной и информационной политики. На вопрос, когда может состояться такое заседание, Евгения Кравчук ответила: "Думаю, уже после карантинных ограничений, чтобы кандидатов нормально пригласить на заседание".

По ее словам, постановление о признании работы Нацсовета по вопросам телерадиовещания за 2019 год неудовлетворительной также не будет выноситься на ближайшее внеочередное заседание Верховной Рады.

Напомним, накануне глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко зарегистрировал проект постановления, в котором Раде предлагается заслушать отчет Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания за 2019 год и признать его деятельность неудовлетворительной.

В то же время признание работы Нацсовета неудовлетворительной ведет к отставке всех его членов, назначенных по квоте Верховной Рады (в том числе и нынешнего главы Нацсовета Ольги Герасимьюк). На их место должны быть назначены новые люди.

Подобнее о том, что сейчас происходит вокруг Нацсовета и о том, как олигархи и Зеленский пытаются поделить контроль над медиарынком читайте в материале "Акционерное общество "Нацсовет".