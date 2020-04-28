Экс-глава Украинского института национальной памяти нардеп Владимир Вятрович, который 28 апреля побывал на допросе в ГБР по делу о хищениях во время организации форума по Голодомору, надеется, что больше его следователь не вызовет.

Об этом в Telegram-канале сообщает PavlovskyNews.

Так, по словам Вятровича, во время допроса, куда его вызвали в качестве свидетеля, он дал "выразительные свидетельствования".

"Я надеюсь, что мои выразительные свидетельствования дали понять, что для того, чтобы проводить это дело - вообще нет никаких оснований", - сказал Вятрович.

По его мнению, следователь напрасно потратил время, составляя десятки страниц этого дела. Также они оба "зря потратили время", проводя допрос.

Вятрович также заявил, что дело открыто по заявлению народного депутата Максима Бужанского, который заподозрил Вятровича в сговоре с кейтеринговой фирмой, обслуживающей банкет по случаю 85-летия Голодомора.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, в чем именно состоят обвинения Максима Бужанского в адрес Вятровича. В частности, речь о том, что экс-глава Института нацпамяти присвоил около полумиллиона гривен, когда в 2018 году устраивал банкет на Форуме по Голодомору.

Также мы публиковали фото и видео банкета на 85-летие Голодомора, который организовал в 2018 году глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.