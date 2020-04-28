Запорожские программисты показали свою разработку, которая призвана помочь правоохранителям бороться с хулиганами - робота-полицейского.

Видео изобретения попало в выпуск новостей "ТСН" во вторник, 28 апреля.

По словам конструкторов, робот оборудован сеткометом, электрошокером и распылителем слезоточивого газа. Сейчас "помощник" полицейских проходит испытания, однако уже на данном этапе гусеницы робота позволяют ему преодолеть почти любые преграды. Камеры, установленные на аппарат, обладают функцией распознования лиц в толпе.

Идея создать электронного патрульного пришла к изобретателям после вспышки Covid-19. При помощи такого "коллеги" правоохранители могут следить за порядком не присутствуя на месте преступления лично. Система связи позволяет управлять роботом на расстоянии до 1 километра. Полицейские смогут задавать задержанным вопросы через громкоговоритель, а также дистанционно определять людей, которые находятся в розыске.

"Игривые антенны, круговая камера и еще несколько по обе стороны, словно настоящие глаза, и улыбка на широком экране. Настоящий патрульный робот должен улыбаться" - говорят запорожские разработчики.

Напомним, что недавно американские инженеры создали робота-змею, который может предотвращать смерть вследствие инсульта и аневризмы.

Ранее мы писали, что советник-футуролог президента Владимира Зеленского и глава представительства Университета Сингулярности в Украине Игорь Новиков рассказал, что ему было бы любопытно попробовать секс с роботом.