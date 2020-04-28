В Ровенской области 19 человек пребывают в тяжелом состоянии из-за коронавируса
По данным на 28 апреля в Украине уже 9 410 зараженных коронавирусом. И особенно тревожная ситуация складывается в Ровенской области, где Covid-19 выявили у 551 человека.
Об этом в эфире "112 Украина" заявил заместитель губернатора Ровенской области Игорь Тимошенко.
Так же в области 340 человек находятся на лечении дома, у них легкая или бессимптомная форма коронавируса. Еще 143 пациента проходят лечения в больнице, 19 человек - в тяжелом состоянии.
"Устанавливаем круг контактных лиц по каждому случаю. Это сложно при наличии большого количества контактов. На сегодня наибольшее количество заболевших сосредоточено в Ровно и Сарненском районе", - заявил Игорь Тимошенко.
По данным чиновника, большинство пациентов находятся в Ровенской опорной городской больнице и Сарненской районной больнице.
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Ранее "Страна" сообщала, что главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что вспышка коронавируса в Украине может случиться на этой неделе.