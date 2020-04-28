По данным на 28 апреля в Украине уже 9 410 зараженных коронавирусом. И особенно тревожная ситуация складывается в Ровенской области, где Covid-19 выявили у 551 человека.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил заместитель губернатора Ровенской области Игорь Тимошенко.

Так же в области 340 человек находятся на лечении дома, у них легкая или бессимптомная форма коронавируса. Еще 143 пациента проходят лечения в больнице, 19 человек - в тяжелом состоянии.

"Устанавливаем круг контактных лиц по каждому случаю. Это сложно при наличии большого количества контактов. На сегодня наибольшее количество заболевших сосредоточено в Ровно и Сарненском районе", - заявил Игорь Тимошенко.

По данным чиновника, большинство пациентов находятся в Ровенской опорной городской больнице и Сарненской районной больнице.

Видео 112 Украина

Ранее "Страна" сообщала, что главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что вспышка коронавируса в Украине может случиться на этой неделе.