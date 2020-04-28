Супружеская пара пострадала при взрыве, который прогремел в многоэтажке Дарницкого района Киева в ночь на 28 апреля. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу. Об этом сообщается на сайте столичного ГУНП.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Уточняется, что взрыв в многоэтажном жилом доме произошел около 1:00 28 апреля. Прибывшие на вызов правоохранители, взрывотехники и медики обнаружили на месте происшествия 29-летних мужчину и женщину с телесными повреждениями разной степени тяжести. Пострадавшего госпитализировали, а его жене медики оказали помощь на месте.

Также полиция подтвердила, что взрыв произошел в результате того, что в руки нетрезвых мужчин попала боевая граната. Как выяснилось, вечером 27 апреля на лестничной площадке дома пострадавший вместе с двумя знакомыми употреблял алкогольные напитки. Затем он решил показать приятелям гранату и вынес ее из квартиры. Нетрезвые мужчины стали играть боеприпасом и в какой-то момент вытащили чеку.

Владелец гранаты пытался ее спрятать, а другие мужчины разбежались. В этот момент из квартиры вышла жена потерпевшего, которая в результате взрыва получила незначительные ранения.

Сейчас полицейские устанавливают модификацию боеприпаса и его происхождение.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Владельцу гранаты грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом взрыв разнес отделение банка.

Также мы сообщали, что во Львове на территории больницы от взрыва ручной гранаты погиб мужчина.