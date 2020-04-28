Сегодня, 28 апреля, Владимир Путин проводит совещание с руководством страны. Оно проходит в открытом режиме. На связь с президентом России по скайпу обязали выйти глав всех регионов, правительство, мэра Москвы, главного санитарного врача.

За несколько минут до начала мероприятия стало известно, что непосредственно в Москве карантин продлили на две недели, до 13 мая (ранее он был до 1 мая).

По всей стране Путин продлил режим всеобщей самоизоляции до 11 мая. А с 12 мая должен начаться поэтапный выход из карантина. Подробно о том, что сказал президент России, читайте в этой новости.

Совещание с руководителями страны транслируется в прямом эфире по телевидению, смотреть его и предшествовавшее заседанию обращение Путина можно в плеере ниже.

Что сегодня сказал Путин

Владимир Путин начал: "Второго апреля я подписал указ о том, что нерабочие дни в стране продлили до 30 апреля включительно. За это время нам удалось сделать многое. В апреле выпустили 800 аппаратов ИВЛ. В России с нуля было развернуто производство лекарственных препаратов для лечения коронавируса. Сейчас мы проводим около 150 тысяч тестирований на коронавирус в день".

Президент России продолжил: "С эпидемией коронавируса весь мир столкнулся впервые. Но сейчас благодаря работе ученых и врачей мы знаем о нем гораздо больше. Поэтому теперь мы можем строить стратегию и тактику. Наш опыт, в том числе зарубежный, говорит о том, что мер может быть недостаточно. Поэтому поручаю Минздраву вести постоянный мониторинг и корректировать планы".

"Но никто не властен отметить другие болезни: сердечно-сосудистые, онкологические. Мы не можем бросить этих людей и попросить их подождать", - обратился он к Минздраву.

"И наконец ключевое: нам удалось затормозить распространение эпидемии. Это результат нашей общей работы - всех россиян, которые соблюдают предписание органов власти. Но это не должно нас успокаивать - пик еще не пройден. Мы сейчас перед новым, самым напряженным этапом. Угрозы заразиться смертельным вирусом сохраняются. От всех нас потребуется предельная собранность, чтобы волна пошла на спад, что позволит шаг за шагом снимать ограничения. Все соскучились по нормальном жизни. Конечно, конечно, хочется поскорее к ней вернуться, но... Впереди череда майских праздников. И в обычной ситуации бы многие не работали. А в нынешней ситуации тем более - выходные будут продолжены до 11 мая", - сказал Путин.

За главами регионов президент России сохранил особые полномочия и приказал им оставаться на работе на майские. Членам правительства Путин поручил до 5 мая разработать план поэтапного выхода России из карантина с 12 мая.

"Эпидемия сильно ударила по экономике, в том числе по малым семейным предприятиям. Поручаю правительству разработать новый дополнительный пакет мер поддержки экономики и граждан, начать подготовку общероссийского масштабного плана по восстановлению деловой жизни, доходов граждан", - отметил Путин и передал слово главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Она рассказала о статистике заболевания коронавирусом в РФ.

Обращение Путина и совещание. Онлайн-трансляция

Коронавирус в России. Статистика на 28 апреля

28 апреля в России новый "рекорд" и по заболевшим, и по умершим.

За сутки в РФ заболели 6411 человек. Важно, что 40,7% из них - активно контактные лица и не имеют клинических проявлений болезни. Скончались - 72 человека.

Всего в стране зарегистрировано 93 558 заболевших. Выздоровели 8456 человек. Умерли 872. Более подробно - с динамикой по дням - на инфографике ниже.

За главными новостями о коронавирусе в Украине и мире 28 апреля следите в хронике событий "Страны".