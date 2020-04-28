Повестка дня работы Верховной Рады во время внеочередного заседания в грядущий в четверг пока неизвестна. Возможно Кабмин вынесет на голосование 30 апреля кандидатуру Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по вопросам реформ.

Об этом во вторник, 28 апреля, депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура рассказал телеканалу "112 Украина".

"Еще конечной повестки дня нет, нам должны ее сегодня к концу дня сообщить, чтобы мы успели ознакомиться. Но я настаиваю на том, чтобы мы приняли законопроект, предусматривающий уголовную и административную ответственность за спекуляции на товарах первой необходимости", - сказал Качура.

По словам нардепа, Кабмин может внести представление касательно кадровых вопросов, в том числе и назначения Михаила Саакашвили на пост вице-премьера. Качура также отметил, что перед заседанием парламента состоится еще заседание фракции "Слуга народа".

Видео: YouTube/ 112 Украина

Напомним, что ранее Качура заявлял о том, что внеочередное заседание парламента состоится 30 апреля в 13:00.

Ранее мы писали, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков может не поддержать кандидатуру Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по вопросам реформ.