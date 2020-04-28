Украинский стартап "Штрафы UA" вместе с МВД выпустил обновленное приложение, в котором водители по номеру водительского удостоверения, ИНН или по серии и номеру штрафа смогут проверить и заплатить штраф за нарушение ПДД.

Об этом сообщает пресс-служба сервиса во вторник, 28 апреля.

"Люди не знают, что за ними все еще есть задолженность. 40-50% запросов, с которыми к нам обращаются ежедневно, касаются того, как проверить статус оплаты. Потому что уплачено, не означает погашено. В 2016 году нам удалось реализовать его в части оплат, а вот в части проверки - мы все делали вручную. То есть обращались в соответствующие инстанции, пытались выяснить, где застрял платеж и по какой причине. После открытия реестра в сотрудничестве с МВД, мы наконец создали обновленную версию", - цитируется основатель сервиса "Штрафы UA" Денис Дмитров.

Также отмечается, что так как в Украине запланирован официальный запуск системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, услуга будет еще более актуальной, ведь количество штрафов будет расти.

"Данная функция стала доступной после того, как МВД открыло данные о фактах нарушения ПДД. Это обеспечивает прозрачность процедуры штрафных платежей и денежных средств, что позволяет увеличить информированность водителей. Улучшает ситуацию со своевременностью оплаты, снижает нагрузку на исполнительные органы и увеличивает поступления в бюджет. Для МВД это важный проект, реализация которого состоялась в рамках сотрудничества с ГП Инфотех", – цитирует пресс-служба заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова.

Штрафы UA - платежно-информационный сервис для водителей Украины, который помогает упростить процесс оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время количество пользователей, которые проверяют и платят штрафы с его помощью 160 тыс. чел. Через сервис оплачено более 42 тыс. штрафов на сумму более 12,3 млн грн.

Напомним, в Украине летом этого года начнет работать система фото- и видеофиксации нарушений ПДД на дорогах. Камеры автоматической фиксации заработают на украинских дорогах в начале этого года.

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