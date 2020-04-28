К концу апреля все больше украинцев стали покидать дом во время карантина, 29% опрошенных социологами жителей страны выходят на улицу несколько раз в день.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, социологи 24-25 апреля опросили 1200 украинцев старше 18 лет, проживающих в разных регионах страны, кроме неподконтрольных частей Донбасса и Крыма.

Оказалось, что, несмотря на карантин, 29% опрошенных выходят из дома несколько раз в день, 23% - один раз в день. В то же время 37% заявили, что выходят только раз в несколько дней, 11% - вообще стараются не выходить.

Отмечается, что за последние две недели заметно выросло количество тех, кто выходит из дома чаще: количество респондентов, которые выходят несколько раз в день, увеличилось с 19 до 29% (и с 18 за четыре недели - Ред.). Чаще находятся дома женщины, представители старшей возрастной группы и самые бедные опрошенные. В то же время, чем меньше респонденты смотрят новости, тем чаще выходят из дома во время карантина.

Инфографика: социологическая группа "Рейтинг"

Напомним, социологи также выяснили, что большинство опрошенных украинцев (74%) на майские праздники собираются оставаться дома, а 1% наших земляков рискнет во время караинтина отправиться в путешествие по стране.