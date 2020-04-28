Правохранительный комитет Рады поддержал принятие за основу законопроекта 3133 авторства нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, который запрещает коррупционерам занимать руководящие должности.

Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны" 28 апреля.

"После его принятия Сытник будет вынужден покинуть пост главы НАБУ, так как по нему вступил в силу протокол о коррупции.

Теперь ожидаем голосования в двух чтениях. Голоса найтись могут - еще в феврале было собрано почти 220 подписей депутатов за отставку Сытника", - говорится в сообщении.

Напомним, что еще 11 марта комитет по вопросам правоохранительной деятельности Рады рекомендовал включить в повестку дня сессии законопроект 3133.

Также мы сообщали, что на главу НАБУ был составлен протокол о коррупции. Сытника обвиняют в том, что он не внес в декларацию информацию о дорогом отдыхе на турбазе в Ровенской области. А за его отдых платили другие люди.