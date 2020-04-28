Пока эксперты утверждают, что лидер КНДР Ким Чен Ын получил не смертельную травму, в Южной Корее полагают, что глава соседнего государства не появляется на публике, потому что находится на карантине из-за пандемии коронавируса.

Об этом рассказал министр объединения Республики Корея Ким Ен Чхоль, передает ТАСС.

Чиновник также напомнил о случаях, когда Ким Чен Ын пропадал из поля зрения на 20 дней и более. По данным журналистов, лидер Северной Кореи с 11 апреля пропустил несколько важных для страны мероприятий.

"Действительно, с момента прихода к власти Ким Чен Ын никогда не пропускал торжества в честь годовщины рождения Ким Ир Сена (первого президента КНДР - Ред.). Однако многие мероприятия, включая банкет, были отменены из-за опасений в связи с коронавирусом", - сказал министр.

По мнению Ким Ен Чхоля, глава КНДР не появляется на публике из-за пандемии Covid-19.

"Не думаю, что нынешняя ситуация чем-то необычна, учитывая распространение инфекции в мире", - добавил чиновник.

Напомним, что начиная с субботы, 25 апреля, американские СМИ распространили сообщение о том, что 36-летний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после тяжелой операции на сердце.

В сети также появлялись спутниковые фото, которые косвенно свидетельствуют, что Ким Чен Ын находится на морском курорте на востоке Северной Кореи. Там стоит его поезд.

Стоит отметить, что ранее "Страна" разобралась в том, что стоит за слухами о кончине лидера Северной Кореи.