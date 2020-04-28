Метро в Киеве, которое приостановило свою работу из-за карантина, откроют по решению правительства.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 28 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"Общественный транспорт на первом этапе (смягчения карантина - Ред.) продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих сотрудников на работу. Метро в столице откроется по решению правительства", - сказал Виталий Кличко.

Кличко о транспорте - с 11:05

Напомним, в Киеве 27 апреля зафиксировали 78 новых заболевших Covid-19. Ежесуточный прирост инфицированных увеличился приблизительно в два раза по сравнению с предыдущими днями.

Также мы писали, что Кличко объявил о начале снятия карантина в Киеве с 12 мая. На первом этапе откроют небольшие магазины и салоны красоты.