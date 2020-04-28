Доктор Комаровский рассказал, можно ли убить коронавирус самогоном и барсучьим жиром. Видео
Доктор Евгений Комаровский записал новый блог, в котором ответил на популярные вопросы о коронавирусе. По его словам, убить вирус вдыхая пары спирта из самогонного аппарата нельзя.
Соответствующее видео Комаровский опубликовал на своем канале в YouTube.
"Пары алкоголя быстро всасываются со слизистых оболочек человека. Поэтому вы опьянеете и скорее убьете себя, чем вирус", - сказал Комаровский.
Также доктор Комаровский опроверг эффективность лечения коронавируса барсучьим жиром.
Слова про барсучий жир с 3 мин. 15 сек. Слова и самогоне с 11 мин. 7 сек.
Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, что в первую очередь помогает уберечься от коронавируса. По его словам, это местный иммунитет, который не дает бактериям и вирусам проникать в организм.
Также Комаровский рассказывал, как выявить коронавирус у домашнего кота и передается ли он человеку. До этого врач сообщил, способны ли комары переносить коронавирус