Доктор Евгений Комаровский записал новый блог, в котором ответил на популярные вопросы о коронавирусе. По его словам, убить вирус вдыхая пары спирта из самогонного аппарата нельзя.

Соответствующее видео Комаровский опубликовал на своем канале в YouTube.

"Пары алкоголя быстро всасываются со слизистых оболочек человека. Поэтому вы опьянеете и скорее убьете себя, чем вирус", - сказал Комаровский.

Также доктор Комаровский опроверг эффективность лечения коронавируса барсучьим жиром.

Слова про барсучий жир с 3 мин. 15 сек. Слова и самогоне с 11 мин. 7 сек.

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, что в первую очередь помогает уберечься от коронавируса. По его словам, это местный иммунитет, который не дает бактериям и вирусам проникать в организм.

Также Комаровский рассказывал, как выявить коронавирус у домашнего кота и передается ли он человеку. До этого врач сообщил, способны ли комары переносить коронавирус