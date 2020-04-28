Мэр Киева Виталий Кличко назвал основные шаги второго этапа выхода их карантина, объявленного в столице из-за коронавируса. По его словам, будут ослаблены ограничения по посещению школ и детсадов, а также детских и спортивных площадок, прибрежных зон отдыха. Об этом городской голова заявил во время онлайн брифинга.

"На первом этапе ослабления остаются закрытыми школы и детские сады, детские и спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха. Ослабление ограничений по их посещению будет уже на следующем этапе", - сказал он на брифинге во вторник.

Также на первом этапе продолжит работать в режиме ограничений и столичный транспорт.

Напомним, по словам столичного градоначальника, карантинные ограничения в Киеве начнут снимать с 12 мая.

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