Большинство опрошенных украинцев (74%) на майские праздники собираются оставаться дома, а 1 % наших земляков рискнет во время караинтина отправиться в путешествие по стране. Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные на сайте Социологической группы Рейтинг.

В частности, 17% опрошенных намерены заняться домашним хозяйством, 8% хотят посетить родных, близких, 5% - провести время с друзьями, или знакомыми, 1% - поехать в путешествие по стране. 10% респондентов планируют заняться чем-то другим.

Также уточняется, что желание заняться домашним хозяйством относительно чаще выражали жители запада, центра Украины и селяне. Навестить родных и близких больше хотят молодые, мужчины и более обеспеченные респонденты.

Ранее "Страна" писала о том, что сколько выходных будет в мае и как работают банки на майские праздники.

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