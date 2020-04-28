В Киеве на первом этапе ослабления карантина планируют разрешить работу небольших магазинов с условием соблюдения масочного режима и определенных условий безопасности. Торговым центрам и школам открыться не разрешат.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 28 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"На первом этапе в Киеве позволим работу непродовольственных магазинов до 300 кв метров с условием присутствия не более 1 посетителя на 10 кв метров. При условии обязательной санобработки помещений дважды в день", - сказал Кличко.

По его словам, большие ТЦ и магазины не откроются. Смогут заработать парикмахерские и салоны красоты - с предварительной записью, при условии наличия не больше 1 клиента одновременно на каждую услугу.

Кофейни, как и рестораны, смогут работать на вынос с условием обработки помещения дважды в день.

По данным Кличко, на первом этапе планируют позволить работу временных сооружений (МАФы - Ред.) с запретом употребления еды и напитков на месте. Также будут работать небольшие предприятия по производству непродовольственных товаров, ателье, бытовые услуги с условием присутствия не больше 1 человека на 10 квадратных метров. Кроме того, будет разрешена работа адвокатов и нотариусов.

"Откроем столичные парки и скверы. Гулять можно будет группами не более 2 людей, если с детьми - двое взрослых и детей. Также смогут работать автокинотеатры. Мы надеемся, что правительство на этой неделе внесет рынки в список объектов, которые могут работать", - сказал Кличко.

Первый этап ослаблений начнут, если на 12 мая не будет резкого увеличения количества заболевших.

Напомним, в Киеве за минувшие сутки зафиксировали резкую вспышку заболевших коронавирусом. Среди 78 новых инфицированных - трое медиков и семимесячный ребенок.

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