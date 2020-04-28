"Нафтогаз" пока не рассматривает возможность импорта газа в Украину, так как на данный момент рынок переполнен этим энергоресурсом.

Об этом во вторник, 28 апреля, рассказал глава компании Андрей Коболев в эфире телеканала "UA: Перший", передают "Украинские новости".

"Для "Нафтогаза" мы сейчас не видим в этом (импорте - Ред.) смысла, потому что рынок перенасыщен. Если мы и будем что-нибудь импортировать, то исключительно с целью моментальной перепродажи на рынке", - сообщил он.

Глава акционерной компании отметил, что Украина вышла из прошлого отопительного сезона с рекордными объемами газа в хранилищах - 15,8 млрд кубометров. По состоянию на 26 апреля, запасы газа в подземных хранилищах газа выросли до 16,4 млрд кубометров.

Тем временем цены на газ в странах Европы снизились до 80 долларов/тыс. куб. м, и это на 60% ниже европейских цен на газ в аналогичный период прошлого года.

Напомним, что "Нафтогаз" планирует заключить 15-летний контракт с французской компанией Expert Petroleum для увеличения добычи газа на Западной Украине.

Ранее мы писали, что цена поставки НАК "Нафтогаз" природного газа для нужд населения и производителей тепла в апреле 2020 года составит 2,897 грн/куб. м, что на 14,7% меньше, чем в марте 2020 года.