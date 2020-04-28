В парламентском комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики предложили Раде заслушать отчет Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания за 2019 год и признать ее деятельность неудовлетворительной.

Напомним, соответствующий проект постановления №3394 в понедельник зарегистрировал глава профильного комитета Александр Ткаченко на сайте ВРУ.

Согласно выводу комитета, Нацсовет во вопросам телерадиовещания в отчетном периоде работал над укреплением информационной силы Украины, обеспечением прав граждан, проживающих на территории проведения операции Объединенных сил и в приграничных с Российской Федерацией районах, над доступом к программам украинских вещателей, над расширением сетей FM, контролировал соблюдение вещателями требований избирательного законодательства.

При этом комитет обратил внимание, что в прошлом году имели место факты самоустранения Нацсовета от выполнения надзорных полномочий и контрольных функций. В частности, Нацсовет после отключения аналогового вещания не реагировал должным образом на официальные обращения органов местного самоуправления, массовые жалобы рядовых граждан на отсутствие цифрового сигнала эфирного телевидения. Регулятор не назначил предусмотренную в таких случаях проверку деятельности провайдера и оператора национальной сети цифрового эфирного наземного телевизионного вещания ООО "Зеонбуд" по выполнению лицензионных условий по обеспечению 95% жителей Украины гарантированного государством доступа к бесплатному просмотру 32 телеканалов.

Как отмечается в выводе комитета, Нацсовет в основном реагирует на определенные проблемы, но так и не смог стать центром инициирования и выработки системных, стратегических для отрасли и для безопасности государства решений.

"Как следствие, имеем парадоксальную ситуацию. С одной стороны отечественный промышленный рынок является перенасыщенным субъектами информационной деятельности: в Украине сейчас работают 425 телевизионных, 233 радиокомпании, еще 52 компании осуществляют теле- и радиовещание. Количество провайдеров программной услуги, которые предоставляют доступ к спутниковому, кабельному, многоканальному эфирному цифровому вещанию достигла 668. А с другой стороны, треть населения Украины из числа малообеспеченных граждан не имеет доступ к гарантированному государством бесплатному приему украинских эфирных телеканалов в цифровом стандарте. Еще больше людей после выключения средневолнового радиовещания не имеют возможности слушать программы Общественного радио.

Средневолновые передатчики по всей Украине в июле 2019г были выключены решением Правления ОАО "НСТУ" по согласованию с Национальным советом, что было сделано вопреки директивам плана развития национального телерадиоинформационного пространства, где технология радиовещания на средних волнах определена как базовая, обеспечивающая 60% покрытия территории Украины и является основным каналом коммуникации для оповещения населения в случае техногенных событий, природных катаклизмов или других чрезвычайных ситуаций",- говорится в выводе комитета.

Кроме того, комитет отмечает, что вследствие бездействия государственных органов, ответственных за информационную сферу, включая и Нацсовет по ТВ, на Донбассе, в приграничных районах и даже в центре Украины созданы огромные информационные пустоты, так называемые, белые пятна, не покрытые сигналом украинских вещателей, которые беспрепятственно обживает российская пропаганда.

Комитет отмечает, что в отчете Нацсовета также отсутствуют сведения об освоении в 2019 году значительных бюджетных инвестиций (более 100 млн грн) на создание современного мощного мониторингового центра Национального совета, запуск которого анонсировался в марте прошлого года. Комитет при обсуждении отчета выяснил, что Нацсовет, получив из госбюджета эти средства, заключил сомнительные контракты с ООО "Новейшее оборудование" на поставку техники, наладку и программное обеспечение мониторингового центра. Однако по этим контрактам было получено оборудование и программное обеспечение, которое не соответствует заявленным техническим параметрам и не может использоваться для ежедневного круглосуточного комплексного онлайн мониторинга всех электронных медиа, работающих на рынке Украины.

Как сообщается в выводе комитета, в настоящее время историю с освоением 100 млн грн бюджетных средств расследует Национальная полиция - начато 2 уголовных производства по статьям "мошенничество" и "злоупотребление служебными полномочиями".

Отметим, признание работы Нацсовета неудовлетворительной ведет к отставки все его членов, назначенных по квоте Рады (в том числе и нынешнего главы Нацсовета Ольги Герасимьюк). На их место должны быть назначены новые люди.

Напомним, вчера депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко подал в парламент проект постановления о признании работы Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания за 2019 год неудовлетворительной.

Подобнее о том, что сейчас происходит вокруг Нацсовета и о том, как олигархи и Зеленский пытаются поделить контроль над медиарынком читайте в материале "Акционерное общество "Нацсовет".