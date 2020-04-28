По состоянию на утро 28 апреля в Киеве выявили уже 1298 случаев коронавируса, из них 78 зафиксировали в течение минувших суток.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 28 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

Так, по его информации, за прошлые сутки количество киевлян, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 78, трое из них медики.

"Заболели 36 женщин возрастом 23-78 лет, три девочки от 11 до 16 лет, 36 мужчин возрастом 23-80 лет, три мальчика от 7 месяцев до 17 лет. 22 пациента госпитализировали, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков", - сказал Кличко.

По его данным, среди всех инфицированных в Киеве 120 медработников - это 9% от общего числа заболевших, еще 179 человек - служители церкви, это 14%.

Всего, по словам Кличко, из 1298 случаев 23 оказались летальными, 60 человек выздоровели.

Отметим, в предыдущие дни суточный прирост заболевших был значительно меньше: так, 26 апреля коронавирус выявили у 32 жителей столицы; 25 апреля - у 29 киевлян, а 24-го - у 37 человек.

Напомним, по состоянию на утро 28 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 9 410 человек.

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