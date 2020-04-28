Вчера все новостные ленты облетела новость о героическом задержании сотрудником Службы судебной охраны, капралом по фамилии Мурашко некоего адвоката, который пытался пронести в Печерский суд металлическую коробку, в которой был муляж, внешне похожий на бомбу.

По этому поводу глава Службы судебной охраны генерал Валерий Бондар даже пообещал наградить бдительного капрала и обратиться в органы адвокатского самоуправления с предложением наказать провинившегося адвоката за провокации. Однако до последнего момента оставалось интригой, зачем адвокату нести в суд эту игрушку?

Как выяснилось, муляж принес в суд Виталий Ковальчук, защитник АТОшницы Ирины Грищенко (позывной Пума), которая проходит по делу покушения на предпринимателя из Ивано-Франковска. Таким образом адвокат хотел продемонстрировать суду несостоятельность подозрения, предъявленного его клиентке. Причем муляж, которым по версии обвинения Пума хотела взорвать машину жертвы, он же сам и изготовил.

Так как никаких взрывчатых веществ в металлической коробке не было, то несмотря на вызов следственно-оперативной группы Шевченковского управления полиции, никакой ответственности за пронос в суд муляжа не существует. А вот адвокат Пумы считает действия судебной охраны возмутительными и намерен жаловаться на вмешательство в деятельность защитника.

Скриншот: Виталий Ковальчук в Фейсбук

Напомним, что недавно полицейские пришли с обыском к волонтеру Марии Бурдун. Не исключено, что следственные действия связаны с делом ветерана АТО Инны Грищенко, более известной как Пума, которая фигурировала на пленках, предъявляемых МВД по убийству Шеремета.

Ранее мы подробно писали о том, как Пума и Буча, по версии следствия, готовили убийство бизнесмена. Об этом можно прочитать здесь.