Виталий Кличко озвучил свой план по выходу из карантина. Фото КГГА
Виталий Кличко озвучил свой план по выходу из карантина. Фото КГГА

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко представил план по выходу столицы из карантина. 

На днях такой же план презентовал Кабмин. Он предусматривает, что окончательно все ограничения будут сняты примерно в середине лета. 

Это вызвало протесты в среде малого и среднего бизнеса, который теряет доходы во время карантина - что грозит массовой безработицей и социальным взрывом. 

Вчера, под угрозой "ФОП-майдана", власти согласились уже на этой неделе открыть рынки - то есть, перескочить через несколько пунктов "плана Шмыгаля". Параллельно в Кабмине заговорили, что досрочно - уже с 12 мая - могут запустить транспорт. 

Теперь появился еще один план - от Кличко. "Страна" разобралась, как столица будет снимать карантин. 

Когда начнут смягчение

Мэр заявил, что предварительная дата - 12 мая. Но только в том случае, если до этого дня не будет резкого увеличения количества заболевших.

То есть синхронизировали дату с Кабинетом министров, который недавно продлил карантин до 11 мая. 

Причем Кличко дал понять, что могут дальше отыграть все назад и снова ввести строгий режим. 

"Это не снятие ограничений, а их ослабление. Если через две недели мы не увидим ослабления динамики, то будем переходить ко второму этапу. Если будем видеть ухудшение - вернемся к нынешнему положению", - заявил мэр.

Что смягчат на первом этапе

Откроют непродовольственные магазины. Правда, только небольшие - площадью до 300 квадратных метров. С масками, дистанцией клиентов и обработкой помещений два раза в день.

Парикмахерские и салоны красоты. Они смогут работать лишь по предварительной записи и не больше одного клиента каждую услугу одновременно

Кофейни смогут работать на вынос. Речь, видимо, только о тех, которые находятся в помещениях - поскольку есть требование санобработки помещения дважды в день. То есть мобильные кофейни работать не будут. 

МАФы. Позволят работу временных "временных сооружений" (терминология Кличко) с запретом есть или пить прямо на месте. То есть начнут работать торговцы шаурмой и напитками. 

Бытовые услуги. Будут работать небольшие предприятия по производству продовольственных товаров и бытового обслуживания - не больше 1 клиента на 10 квадратных метров. 

Нотариат. Позволят работу адвокатских и нотариальных бюро, а также аудиторов. 

Парки и скверы. Их откроют, но позволят передвигаться группами не более двух человек. Если с детьми - можно не более, чем двое взрослых и двое детей

Рынки. Если их откроет правительство - откроет и Киев. Решить этот вопрос Кабмин должен завтра, а предварительно рынки начнут открываться с пятницы. 

Второй этап снятия ограничений коснется посещения школ и детсадов, а также детских и спортивных площадок, прибрежных зон отдыха. 

"На первом этапе ослабления остаются закрытыми школы и детские сады, детские и спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха. Ослабление ограничений по их посещению будет уже на следующем этапе", - сказал мэр. 

Что означает "план Кличко"

Интересно, что Кличко начал свой брифинг с заявления, что статистика ухудшается - сегодня заболевших стало вдвое больше, чем было зафиксировано вчера.

И в этом контексте озвучивание плана по смягчению карантина выглядело мягко говоря нелогично. То есть явно не соответствовало тревожному тону градоначальника.

Однако план Виталий Кличко презентовал - как и обещал на днях. Что укладывается в тренд, о котором "Страна" рассказывала вчера - власти ищут, как облегчить карантин из-за растущего напряжения в среде малого и среднего бизнеса. 

При этом нельзя сказать, что облегчение очень значительное - оно в целом соответствует первому этапу "плана Шмыгаля". Нет ни малейших послаблений по главной больной теме Киева - общественному транспорту: то есть изменения рассчитаны только на тех, кто живет или работает в шаговой доступности от учреждений, которые открывают. Или же тех, кто имеет свое авто. 

Как при этом будут добираться на работу люди, которые трудятся в открываемых сферах - тоже не совсем понятно. 

Также мэр не дал более конкретных ориентиров, когда планируют запускать остальные виды бизнеса и транспорт. Да и по 12 мая не все понятно. Что означает "значительный прирост" заболевших?

В "плане Шмыгаля" четко указаны цифры - рост не более, чем на 5%. То есть можно ожидать, что и в Киеве будут ориентироваться на эту цифру.  

Видео брифинга Кличко

 

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