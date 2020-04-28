Сегодня мэр Киева Виталий Кличко представил план по выходу столицы из карантина.
На днях такой же план презентовал Кабмин. Он предусматривает, что окончательно все ограничения будут сняты примерно в середине лета.
Это вызвало протесты в среде малого и среднего бизнеса, который теряет доходы во время карантина - что грозит массовой безработицей и социальным взрывом.
Вчера, под угрозой "ФОП-майдана", власти согласились уже на этой неделе открыть рынки - то есть, перескочить через несколько пунктов "плана Шмыгаля". Параллельно в Кабмине заговорили, что досрочно - уже с 12 мая - могут запустить транспорт.
Теперь появился еще один план - от Кличко. "Страна" разобралась, как столица будет снимать карантин.
Когда начнут смягчение
Мэр заявил, что предварительная дата - 12 мая. Но только в том случае, если до этого дня не будет резкого увеличения количества заболевших.
То есть синхронизировали дату с Кабинетом министров, который недавно продлил карантин до 11 мая.
Причем Кличко дал понять, что могут дальше отыграть все назад и снова ввести строгий режим.
"Это не снятие ограничений, а их ослабление. Если через две недели мы не увидим ослабления динамики, то будем переходить ко второму этапу. Если будем видеть ухудшение - вернемся к нынешнему положению", - заявил мэр.
Что смягчат на первом этапе
Откроют непродовольственные магазины. Правда, только небольшие - площадью до 300 квадратных метров. С масками, дистанцией клиентов и обработкой помещений два раза в день.
Парикмахерские и салоны красоты. Они смогут работать лишь по предварительной записи и не больше одного клиента каждую услугу одновременно
Кофейни смогут работать на вынос. Речь, видимо, только о тех, которые находятся в помещениях - поскольку есть требование санобработки помещения дважды в день. То есть мобильные кофейни работать не будут.
МАФы. Позволят работу временных "временных сооружений" (терминология Кличко) с запретом есть или пить прямо на месте. То есть начнут работать торговцы шаурмой и напитками.
Бытовые услуги. Будут работать небольшие предприятия по производству продовольственных товаров и бытового обслуживания - не больше 1 клиента на 10 квадратных метров.
Нотариат. Позволят работу адвокатских и нотариальных бюро, а также аудиторов.
Парки и скверы. Их откроют, но позволят передвигаться группами не более двух человек. Если с детьми - можно не более, чем двое взрослых и двое детей
Рынки. Если их откроет правительство - откроет и Киев. Решить этот вопрос Кабмин должен завтра, а предварительно рынки начнут открываться с пятницы.
Второй этап снятия ограничений коснется посещения школ и детсадов, а также детских и спортивных площадок, прибрежных зон отдыха.
"На первом этапе ослабления остаются закрытыми школы и детские сады, детские и спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха. Ослабление ограничений по их посещению будет уже на следующем этапе", - сказал мэр.
Что означает "план Кличко"
Интересно, что Кличко начал свой брифинг с заявления, что статистика ухудшается - сегодня заболевших стало вдвое больше, чем было зафиксировано вчера.
И в этом контексте озвучивание плана по смягчению карантина выглядело мягко говоря нелогично. То есть явно не соответствовало тревожному тону градоначальника.
Однако план Виталий Кличко презентовал - как и обещал на днях. Что укладывается в тренд, о котором "Страна" рассказывала вчера - власти ищут, как облегчить карантин из-за растущего напряжения в среде малого и среднего бизнеса.
При этом нельзя сказать, что облегчение очень значительное - оно в целом соответствует первому этапу "плана Шмыгаля". Нет ни малейших послаблений по главной больной теме Киева - общественному транспорту: то есть изменения рассчитаны только на тех, кто живет или работает в шаговой доступности от учреждений, которые открывают. Или же тех, кто имеет свое авто.
Как при этом будут добираться на работу люди, которые трудятся в открываемых сферах - тоже не совсем понятно.
Также мэр не дал более конкретных ориентиров, когда планируют запускать остальные виды бизнеса и транспорт. Да и по 12 мая не все понятно. Что означает "значительный прирост" заболевших?
В "плане Шмыгаля" четко указаны цифры - рост не более, чем на 5%. То есть можно ожидать, что и в Киеве будут ориентироваться на эту цифру.
Видео брифинга Кличко