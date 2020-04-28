Экс-глава Украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович (фракция партии "Европейская солидарность") сегодня, 28 апреля, явился на допрос в Государственное бюро расследований по делу о хищениях с банкета, организованного после форума по Голодомору.

Об этом пишет Укринформ.

"Я сегодня здесь, вызван на допрос по еще одному делу, которое, очевидно, очень понравится Российской Федерации - делу организации Международного форума памяти жертв Голодомора в 2018 году. Я здесь для того, чтобы услышать, в чем злоупотребления власти в попытках рассказать Украине и миру правду о Голодоморе. Я здесь для того, чтобы понять, на что тратятся наши деньги в этой структуре, которая гордо называется Государственное бюро расследований", - сказал Вятрович журналистам перед допросом.

Как считает депутат, он не случайно получил вызов на допрос через два дня после того, как обратился в суд, чтобы оспорить бездействие ГБР, которое "не хотело замечать государственной измены в действиях господина Ермака и Кучмы, подписавших соответствующие документы в Минске, по сути легализируя террористические организации, так называемые "ЛНР" и "ДНР", по сути, выводя Россию из состояния участника войны против Украины в международного наблюдателя".

Также Вятрович добавил, что будет отвечать на вопросы следствия и предоставлять информацию, которую имеет, "чтобы показать, что осуществлялось для того, чтобы отстоять право украинцев рассказывать и себе, и миру о Голодоморе".

При этом Вятрович никак не прокомментировал сть обвинений. Напомним, его обвиняют не в организации форума по Голодомору, а в воровстве средств, которые были отпущены на банкет, проведенный во время форума (подробнее об этом деле можно прочитать здесь, а видео с банкета можно посмотреть здесь).

Отмечается, что к зданию ГБР также прибыли коллеги Вятровича по фракции, в частности, поддержать экс-руководителя УИНП пришли София Федына, Ростислав Павленко и Михаил Бондарь.

Вятрович пришел в ГБР. Фото: ukrinform.ru

В ноябре прошлого года депутат Максим Бужанский обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что Вятрович присвоил деньги Института, потраченные на проведение банкета в рамках Международного форума памяти жертв Голодомора.