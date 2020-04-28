В Египте чрезвычайное положение в связи с коронавирусом продлится еще три месяца - до конца июля 2020 года. Соответствующее решение приняли президент и правительство страны.

Об этом сообщает Eg24.

"Президент Абдель Фаттах Ас-Сиси издал резолюцию № 168 от 2020 года, в которой объявил чрезвычайное положение по всей стране сроком на 3 месяца, начиная со вторника, 28 апреля 2020 года", - сказано в сообщении.

Согласно документу, вооруженные силы и полиция будут принимать необходимые меры для противостояния опасностям и финансированию терроризма, а также поддержке безопасности во всей стране, защиты государственной и частной собственности и спасения жизни граждан. А нарушители приказа президента будут приговорены к лишению свободы.

Отметим, что чрезвычайное положение в Египте изначально было введено еще 27 января, его срок был рассчитан на три месяца. Между тем, по состоянию на 28 апреля в Египте зафиксировано 4 782 случая Covid-19, из них 337 летальных, 1 236 человек выздоровели.

Напомним, что вчера, 27 апреля, общее число зараженных Covid-19 на планете превысило 3 миллиона человек, из них умерло - 211 158.