Внеочередное заседание Верховной Рады Украины, на котором возможно будет рассматриваться кандидатура Михаила Саакашвили на пост вице-премьера, состоится в этот четверг, 30 апреля.

Об этом во вторник, 28 апреля, написал депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Телеграм-канале.

"В связи с тем, что многим мажоритарщикам надо успеть вернуться в Киев, заседание назначено на четверг (30/04)", - сообщил нардеп.

По словам Качуры, заседание начнется в 13:00.

Напомним, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее говорил, что парламент может собраться 30 апреля или 1 мая.

Ранее мы писали, что Кабмин внес в Верховную Раду проект Закона об амнистии, который предусматривает досрочное освобождение из украинских тюрем почти двух тысяч заключенных. Однако рассмотрят ли этот законопроект депутаты 30 апреля - неизвестно.