В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что стране удастся избежать пика коронавируса после выхода из карантина.

Об этом в ходе брифинга 28 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, избежать пика удастся, если придерживаться рекомендаций и плана министерства.

"Все те мероприятия, которые мы проводим, идут с точки зрения борьбы с коронавирусной болезнью и с точки зрения введения карантина, я уверен, что пика, если мы будем придерживаться тех рекомендаций и того плана, разработанного Минздравом, который утвержден правительством, мы в состоянии избежать пика.

Когда мы говорим о пике, это то состояние, когда медицинская система не в состоянии оказывать медицинскую помощь всем, кому она необходима, такая нагрузка на нее, что она не в состоянии принимать пациентов. Если мы будем придерживаться всех карантинных мероприятий, я уверен, что пик маловероятен", - сказал Максим Степанов.

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Как сообщалось, по последним данным в Украине лабораторно подтвердили 9419 случаев коронавируса, из них 239 - летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 401.

Ранее главный санврач Виктор Ляшко заявил, что вспышка коронавируса в Украине может случиться на этой неделе.