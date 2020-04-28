По состоянию на утро 28 апреля в России зафиксировано уже 93 558 случаев коронавируса, из них 6 411 - в течение минувших суток. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.

Об этом в Telegram-канале сообщает Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.

Так, за последние сутки в России в 83 регионах выявили 6 411 случаев Covid-19, из них 2 609 (40,7%) не имели клинических проявлений болезни. В течение минувших 24 часов 72 пациента умерли, выздоровели 1 110 человек.

Больше всего, 3 075 новых случаев, зарегистрировано за сутки в Москве. Также по числу зафиксированных в течение 24 часов пациентов с Covid-19 лидируют Московская область (523) и Санкт-Петербруг (198).

Напомним, по состоянию на утро 28 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 9 410 человек.