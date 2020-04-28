Неизвестные разбили окно и облили бензином двери дома в Киевской области, где живет журналист Игорь Савлук. Он считает, что нападение произошло из-за его конфликта с мэром города Тетиев.

Об этом во вторник, 28 апреля, рассказал сам Савлук в комментарии Национальному союзу журналистов Украины (НСЖУ).

Сообщается, что Игорь Савлук активно освещает деятельность местной власти в группе "Тетиевская правда" в Facebook и на собственном YouTube-канале. Также он сотрудничает с белоцерковским "Channel45". Савлук имеет журналистское удостоверение от ВО "Свобода" уже 4 года.

"Это уже второй случай, когда мне разбили окно. Первый был еще где-то в 2015 году. Тогда мэр выпустил за средства бюджета буклет со своим "отчетом", в котором была недостоверная информация. Например, написано, что отремонтирована улица. А я с камерой пошел туда и просто спросил людей, видят ли они ремонт. Соответственно, сделал сюжет, где люди возмущались, что никакого ремонта не было. После этого вечером в окно залетел камень", - говорит журналист.

Известно, что в последнее время Савлук делает сюжеты о вывозе мусора из Львова в Тетиев. Этому есть доказательства даже в полиции, сотрудники которой останавливали и арестовывали фуры из западного региона. Однако положить конец беспределу не удается, как утверждает Савлук, "из-за договоренности городского головы с прокурором Белоцерковского района". Несколько дней назад он нашел подтверждение своим предположениям, когда снял на видео дружескую "разговор" с участием чиновников.

Фото: Нацполиция Украины

"Я увидел во дворе военкомата автомобиль мэра. А поскольку он постоянно избегает встреч со мной, то пошел посмотреть. Сразу включил камеру на мобильном телефоне. И наткнулся на такую ​​картину: мэр, его заместитель, два прокурора и военный комиссар сидят за столом ... Говорю: "Вы что здесь, коронавирус прогоняете?". Мэр начал у меня вырывать телефон... Я успел вскочить в машину. Но понял, что так просто это не закончится, потому жене сказал забирать документы и технику и мы уехали из города. А как вернулись - увидели разбитое окно. Разбили ночью с пятницы на субботу...", - отметил Савлук.

По его словам, после этого ему поступил звонок с незнакомого номера, во время которого ему посоветовали "прекратить заниматься тем, чем занимаешься. Потому что в следующий раз будет "зажигательно".

Фото: Нацполиция Украины

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 347-1 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины. По информации отдела коммуникации полиции Киевской области на месте происшествия эксперты обнаружили и изъяли камень, полипропиленовую бутылку объемом 1,5 л, частично заполненную жидкостью с резким запахом бензина.

Журналист Игорь Савлук верит, что полиция действительно расследует преступление, однако дойдет ли дело до суда - неизвестно.

"Мне не важно, найдут ли исполнителя. Вопрос в том, чтобы ответил заказчик. Мы уже обратились и к народным депутатам... Надо дать этому делу огласку", - говорит он.

НСЖУ обратилась за комментарием к мэру Тетиева Руслану Майструку, но в горсовете сообщили, что он не может говорить с журналистом и "неизвестно, когда освободится".

Напомним, что по данным НСЖУ, украинские издания в последнее время резко потеряли доходы.

Ранее мы писали, что НСЖУ считает, что украинским медиа нужна поддержка от государства во время карантина. Особенно в материальной поддержке нуждаются онлайн- и печатные издания.