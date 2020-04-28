Застрявшие на Бали украинцы жалуются на финансовые трудности и отсутствие помощи. Фото: "Страна"

Украинцы, которые из-за коронавируса и карантина оказались заперты на острове Бали, жалуются, что им не на что жить, а посольство не оказывает им помощи. Если ситуация не изменится - они объявят голодовку. 

Об этом "Стране" сообщила гражданка Украины Алла Лобур, которая находится на острове с семьей. 

Женщина запросила у посольства помощь. Она находится на острове с мужем и тремя детьми, денег на проживание и питание у них почти не осталось.

Алла позвонила консулу, и рассказал о проблеме, однако помощь ее семья так и не получила. По словам женщины, в ближайшее время запланирован рейс с Бали в Украину, но билеты стоят 1 000 долларов - так, ее семье необходимо потратить 5 000 долларов на билеты, но денег у них нет.

"Денег нет. Если не помогут, не знаю что будет. С первого мая объявляю голодовку", - сообщила Алла Лобур.

Обращение про спасение от украинцев на Бали

Обращение про спасение от украинцев на Бали

Обращение про спасение от украинцев на Бали

Бали во время эпидемии

Бали во время эпидемии

Бали во время эпидемии

Напомним, в конце марта в Борисполь рейсом из Дохи прибыли эвакуированные из-за границы украинцы, часть из них летели с Бали. 

После этого их попытались насильно отправить на обсервацию, возник скандал, некоторые попытались убежать. После этого Аваков раскритиковал эвакуированных с Бали и заявил, что МВД не даст больше согласия на авиачартеры.

Впрочем, Министерство инфраструктуры Украины 26 апреля анонсировало несколько специальных эвакуационных рейсов в Украину из разных стран мира. В том числе планируется самолет, который доставит на родину украинцев с Бали.

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