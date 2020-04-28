Украинцы, которые из-за коронавируса и карантина оказались заперты на острове Бали, жалуются, что им не на что жить, а посольство не оказывает им помощи. Если ситуация не изменится - они объявят голодовку.

Об этом "Стране" сообщила гражданка Украины Алла Лобур, которая находится на острове с семьей.

Женщина запросила у посольства помощь. Она находится на острове с мужем и тремя детьми, денег на проживание и питание у них почти не осталось.

Алла позвонила консулу, и рассказал о проблеме, однако помощь ее семья так и не получила. По словам женщины, в ближайшее время запланирован рейс с Бали в Украину, но билеты стоят 1 000 долларов - так, ее семье необходимо потратить 5 000 долларов на билеты, но денег у них нет.

"Денег нет. Если не помогут, не знаю что будет. С первого мая объявляю голодовку", - сообщила Алла Лобур.

Напомним, в конце марта в Борисполь рейсом из Дохи прибыли эвакуированные из-за границы украинцы, часть из них летели с Бали.

После этого их попытались насильно отправить на обсервацию, возник скандал, некоторые попытались убежать. После этого Аваков раскритиковал эвакуированных с Бали и заявил, что МВД не даст больше согласия на авиачартеры.

Впрочем, Министерство инфраструктуры Украины 26 апреля анонсировало несколько специальных эвакуационных рейсов в Украину из разных стран мира. В том числе планируется самолет, который доставит на родину украинцев с Бали.