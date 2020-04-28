Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков может не поддержать кандидатуру Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по вопросам реформ.

Об этом председатель парламента рассказал в интервью "РБК-Украина".

Так, Разумков считает, что в "Слуге народа" достаточное количество людей, которые смогут успешно провести реформы.

"Я всегда говорил, что перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах - это очень важно. Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету министров. По состоянию на сегодня, я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительстве", - заявил спикер.

Он также отметил, что в кадровых вопросах наиболее важным аспектом остается наличие голосов. О том, хватает ли в Раде поддержки Саакашвили для его назначения на должность вице-премьера, будет известно ближе к внеочередному заседанию парламента.

"Во фракции большинства мнения разделились. Уже ближе к заседанию, если этот вопрос будет вынесен, мы увидим расстановку сил. Кто-то горячо поддерживает такую инициативу, кто-то выступает против, кто-то более эмоционально и политически, кто-то подходит прагматично к этому вопросу, основываясь на базовых ценностях. В том числе, с которыми мы шли на выборы. Например, таких, что нужно больше новых лиц и ответственности за принятие решений", - добавил Разумков.

Напомним, что уже в четверг, 30 апреля, вопрос назначения Саакашвили может быть вынесен на повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады.

Ранее "Страна" рассказывала о том, как идет процесс сбора голосов за Саакашвили среди депутатов "Слуги народа".