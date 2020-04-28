По состоянию на начало суток 28 апреля в России зафиксировано уже 75 лесных пожаров на площади 60 414 гектаров. За минувшие сутки спасателям удалось справиться с еще 170 пожарами площадью 10 021 гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба Авиалесохраны Российской Федерации.

Уточняется, что в тушении огня задействованы 4 445 человек, 951 единица специальной техники, 25 самолетов.

При этом режим ЧС введен в 7 субъектах РФ: на всей территории Забайкальского и Красноярского края, в частях Краснодарского края, Иркутской и Амурской областей, Республик Тыва и Бурятия.

Отметим, что летом прошлого года масштабные лесные пожары наблюдались в Сибири. Тогда на тушение бросили даже армию России.

Напомним, в конце прошлой недели в Украине продолжали бороться с пожарами под Чернобылем, спасатели работали в четырех лесничествах.