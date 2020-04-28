Расследования преступлений во время Майдана в 2014 году тормозятся людьми Порошенко и Луценко в Офисе генпрокурора.

Об этом во вторник, 28 апреля, адвокат беглого президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил на своей странице в Facebook.

Так, Сердюк заявил, что бывший президент Петр Порошенко и экс-генпрокурор Юрий Луценко руководят "группой прокуроров в Офисе Генпрокурора, чтобы снять ответственность за расстрелы на Майдане с себя, своих западных кураторов и непосредственных исполнителей".

По его словам, группа сотрудников Офиса генпрокурора получает деньги от заинтересованных лиц за сокрытие информации о преступлениях во время Майдана.

"Алексей Донской, Денис Иванов, Янис Симонов, Александр Деркач, Андрей Нескородяный и другие - это прокуроры, которые все эти годы "расследовали" дела Майдана под личным контролем бывшего Генпрокурора Юрия Луценко. Сейчас они осуществляют надзор за расследованием дел Майдана ГБР, куда были автоматически переведены из ГПУ благодаря давлению на руководство страны и парламент со стороны "общественных организаций", существующих на средства зарубежных фондов", - пишет Сердюк.

Он также отметил, что некоторые из вышеперечисленных прокуроров сотрудничают с общественной организацией "Адвокатская совещательная группа", которая финансируется фондом Джорджа Сороса "Возрождение". Эту информацию, как утверждает Сердюк, публично подтверждал даже экс-генпрокурор Руслан Рябошапка.

"О каком объективном надзоре за ГБР по делам Майдана может идти речь?! Наоборот, делается все, что бы "зацементировать" сформированную бывшей властью версию событий на Майдане и убедить нового Генпрокурора в ее правдивости", - добавил Сердюк.

Также Сердюк подчеркнул тот факт, что эта группа активизировалась после выхода в США фильма экс-советника Дональда Трампа, а сейчас - спикера Министерства здравоохранения США Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".

Вот этот фильм.

Видео: Адвокатское объединение AVER LEX

Скриншот: Виталий Сердюк в Фейсбук

Напомним, что недавно бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора ГБР.

Ранее мы писали, что по словам Сердюка, сбежавший в феврале 2014 года из Украины и осужденный за госизмену экс-президент Виктор Янукович собирается вернуться на родину.