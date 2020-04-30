Публикуем гороскоп на четверг, 30 апреля, для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Ваши дела сами себя не сделают. Поэтому постарайтесь сегодня поднажать, чтобы все успеть, даже если придется трудиться до поздней ночи. Главное - не сомневайтесь в своих силах и войдите в ритм.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам сегодня следует подытожить уходящий месяц и сделать выводы: какие ошибки имели место, а что прошло удачно. Этот опыт важно учесть и грамотно использовать во время планирования дел в мае.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам сегодня лучше не вмешиваться в дела других, даже если это касается самых близких людей. Давать советы тоже нужно в случае, если у вас их просят. В противном случае вы можете обидеть человека.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам все самые сложные дела и работу лучше отложить на первую половину дня. После обеда возникнут уже личные заботы, на какое придется переключить внимание. Беспокоиться не стоит - эти хлопоты будут приятными.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам рекомендовано быть более внимательными к своему окружению. Возможно, кому-то понадобится прийти на помощь, но вас об этом не попросят - возникшие у человека сложности придется разглядеть самому.

Дева (24.08 - 23.09)

Если у вас не хватает времени, чтобы завершить все дела, возможно, вы взвалили на себя слишком много. В будущем учитывайте это, когда будете давать обещания и брать обязательства о выполнении работы.

Весы (24.09 - 23.10)

Для Весов сегодня самым важным будет моральный настрой. Вы выполните все, что обещаете самому себе, только предварительно договоритесь со своей силой воли. День будет долгим и непростым, но продуктивным.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам сегодня нужно расчитывать на самого себя. Важное примечание - при принятии решений следует больше слушать свое сердце, оно укажет верный путь. Холодный расчет - не то, на что надо опираться сейчас.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Свое "я" в этот день не нужно ставить выше интересов семьи и общества в целом. Свои поступки планируйте исходя из потребностей других. Интересно, что именно такая логика положительно отразится уже на вашей жизни.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогов сегодня могут поставить перед выбором, сделать который будет сложно. Решайте так, как выгоднее для вашего здоровья. Развлечения и досуг придется отложить на второй план, но ваш организм поблагодарит вас за это.

Водолей (21.01 - 20.02)

Чем больше сегодня вы будете торопиться, тем выше вероятность, что допустите обидные ошибки. Все, за что будете браться в этот день, лучше перепроверять по два раза. Особенно это касается документов и финансов.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб наступил день для смелых экспериментов. Не факт, что абсолютно все вам понравится на выходе. Зато из вашей головы наконец-то уйдут мысли и сомнения, которые не давали покоя в последнее время.