Тищенко ответил журналистам, которые рассказали о его ресторане, принимающем гостей во время карантина
Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, ресторан которого продолжает принимать посетителей, обвинил в продажности журналистов, расследовавших нарушение карантина в заведении нардепа.
Инциденту с рестораном депутат посвятил отдельный пост в Instagram.
"Жизнь проста. И вранье в этой жизни отлично продается. Я, конечно, прекрасно понимаю, что сейчас время "медиа-охоты", фейков, скандалов. Но иногда все слишком банально. Журналисты Бигус.инфо якобы поймали меня на горячем возле ресторана "Велюр". И косвенно сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. Само собой это не так. А поэтому и приходится периодически срывать лживые маски", - пишет Тищенко.
По его словам, в его заведении иногда проходят личные встречи, однако "Велюр" закрыт для обычных посетителей. При этом встречается Тищенко в ресторане со своими помощниками, чтобы разработать план обустройства города Киева.
"Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции... В "Велюре" же я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу... преобразования города Киева. Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни...", - заявил депутат.
Тищенко также пожаловался на "информационный заказ" на него. В то же время ему "стыдно" за то, что из-за карантина его гости должны выходить из "Велюра" голодными.
"Это так мне не свойственно. Но время диктует свои правила", - отметил "слуга народа".
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Жизнь проста. И вранье в этой жизни отлично продаётся. Я, конечно, прекрасно понимаю, что сейчас время «медиа-охоты», фейков, скандалов. Но иногда все слишком банально. Журналисты Бигус.инфо якобы поймали меня на горячем возле ресторана «Велюр». И косвенно сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. Само собой это не так. А поэтому и приходится периодически срывать лживые маски. Да, действительно в ресторане «Велюр» иногда проходят личные встречи. По слогам читайте - «личные встречи». Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции... В Велюре же я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу... преобразования города Киева. Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни... PS. Разумеется, если есть «информационный заказ», правда никому не нужна. Но мне сейчас невероятно стыдно от того, что мои редкие, единичные гости вынуждены выходить из ресторана... голодными. Это так мне не свойственно. Но время диктует свои правила 😉☝️
Напомним, что расположенный в центре Киева ресторан "Велюр" народного депутата Николая Тищенко во время карантина принимал нардепов, бизнес-партнера Коломойского, менеджера "Метинвеста", заместителя главы Офиса Президента и других гостей.
Ранее мы писали, что в партии "Слуга народа" после недавнего заседания парламентской фракции разгорелся скандал при участии Тищенко. Нардеп набросился на Александра Куницкого за то, что тот якобы слил фото с совещания фракции на Telegram-канал "Темный рыцарь".