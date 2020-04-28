Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, ресторан которого продолжает принимать посетителей, обвинил в продажности журналистов, расследовавших нарушение карантина в заведении нардепа.

Инциденту с рестораном депутат посвятил отдельный пост в Instagram.

"Жизнь проста. И вранье в этой жизни отлично продается. Я, конечно, прекрасно понимаю, что сейчас время "медиа-охоты", фейков, скандалов. Но иногда все слишком банально. Журналисты Бигус.инфо якобы поймали меня на горячем возле ресторана "Велюр". И косвенно сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. Само собой это не так. А поэтому и приходится периодически срывать лживые маски", - пишет Тищенко.

По его словам, в его заведении иногда проходят личные встречи, однако "Велюр" закрыт для обычных посетителей. При этом встречается Тищенко в ресторане со своими помощниками, чтобы разработать план обустройства города Киева.

"Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции... В "Велюре" же я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу... преобразования города Киева. Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни...", - заявил депутат.

Тищенко также пожаловался на "информационный заказ" на него. В то же время ему "стыдно" за то, что из-за карантина его гости должны выходить из "Велюра" голодными.

"Это так мне не свойственно. Но время диктует свои правила", - отметил "слуга народа".

Напомним, что расположенный в центре Киева ресторан "Велюр" народного депутата Николая Тищенко во время карантина принимал нардепов, бизнес-партнера Коломойского, менеджера "Метинвеста", заместителя главы Офиса Президента и других гостей.

Ранее мы писали, что в партии "Слуга народа" после недавнего заседания парламентской фракции разгорелся скандал при участии Тищенко. Нардеп набросился на Александра Куницкого за то, что тот якобы слил фото с совещания фракции на Telegram-канал "Темный рыцарь".